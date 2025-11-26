В Гусь-Хрустальном завершено расследование уголовного дела против местного жителя. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности после ссоры. Об этом стало известно из пресс-релиза СУ

В Гусь-Хрустальном завершено расследование уголовного дела против местного жителя. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности после ссоры. Об этом стало известно из пресс-релиза СУ СК региона и прокуратуры области. Как выяснило следствие, 60-летний обвиняемый пришел в общежитие на улице Микрорайон, чтобы найти знакомых для работы. Там к нему подошел пьяный 63-летний мужчина и неожиданно