В России с начала 2019 года ожидается рост цен на мобильный интернет, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование Content Review

Как рассказал руководитель Content Review Сергей Половников, стоимость может значительно возрасти, когда вступит в силу "закон Яровой" и НДС поднимется с 18 до 20 процентов."Коммерсант" отмечает, что Tele2, "МегаФон" и "Вымпелком" уже оповестили абонентов о повышении стоимости услуг.При этом, согласно исследованию, Россия заняла восьмое место в рейтинге самого дешевого мобильного интернета, а стоимость одного гигабайта составила 55,5 рубля. Таким образом, этот показатель снизился на 15 процентов с мая 2018 года.С января 2019-го ставка налога на добавленную стоимость вырастет до 20 процентов с нынешних 18. При этом ставка страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды сохранится на уровне 30 процентов. В правительстве отмечали, что этот шаг позволит увеличить доходы бюджета на 620 миллиардов рублей в год.