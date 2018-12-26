Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин сообщил о желании продолжить карьеру. Александр планирует провести следующий бой в апреле.

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин сообщил о желании продолжить карьеру. Александр планирует провести следующий бой в апреле.В сентябре Поветкин проиграл нокаутом в поединке за три титула чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер") и Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе британцу Энтони Джошуа. Были сомнения, что Поветкин продолжит выступления. Тем более, что спортсмен перенес операцию на локтевых суставах обеих рук.Однако Александр не собирается уходить из бокса. Поветкин сообщил ТАСС, что операция прошла успешно, и вскоре он приступит к тренировкам. В апреле он планирует провести своей первый после длительной паузы бой. Соперник российского боксера пока неизвестен.