Год назад жизнь бывшей солистки Виагры Анны Седоковой превратилась в ад. Бывший муж тайно увез их шестилетнюю дочь Монику в США и подал на Анну в суд. Все это время певица молчала, чтобы не навредить дочери, но решение было принято не в ее пользу, и Седокова решила дать первое после суда интервью.

Год назад жизнь бывшей солистки "Виагры" и секс-символа российского шоу-бизнеса Анны Седоковой превратилась в ад.Бывший муж — бизнесмен Максим Чернявский тайно увез их шестилетнюю дочь Монику в США и подал на Анну в суд, чтобы лишить ее родительских прав.Все это время она молчала, чтобы не навредить дочери и не повлиять на решение суда. Однако суд принял решение не в пользу матери. И Седокова решилась дать первое после суда интервью.В "Прямом эфире" она рассказала, почему больше никогда не сможет привезти свою девочку в Россию.Ее младшему сыну Гектору было месяца четыре, когда бывший муж сообщил, что подает на экс-супругу в суд. С этого момента началась ее борьба за дочь, которая в тот момент находилась в Лос-Анджелесе."Близкие люди, которым я доверяла, вдруг стали врагами", — говорит певица. Она рассказывает также, что муж заявил в суде, будто Анна опасна для дочери.Седокова платила десятки тысяч долларов адвокатам, но встречаться с дочерью можно было только в присутствии надзирателя и говорить на английском, чтобы понимал надзиратель, но Моника по-английски не понимала.Певица поведала и другие подробности трагической истории, после которой она, по сути, лишилась дочери. В студии программы произошла и долгожданная встреча Анны с сестрой, которую она не видела много лет.По какой причине Седокова все-таки пошла мировое соглашение с мужем и каковы его условия? Есть ли у Анны шансы вернуть дочь, и какие у нее сейчас отношения с бывшим супругом? Где певица советует знакомиться с мужчинами, и кто сейчас единственный любимый мужчина в ее жизни? Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".