Признанный лучшим футболистом страны 2018 года нападающий Зенита Артем Дзюба рассказал о причинах своего ухода из Спартака. Дзюба перешел из Спартака в Зенит летом 2015 года.

Признанный лучшим футболистом страны 2018 года нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о причинах своего ухода из "Спартака". Дзюба перешел из "Спартака" в "Зенит" летом 2015 года.Артем сказал, что причиной его перехода стали не деньги, а неуважение руководство "Спартака" к своему воспитаннику. Дзюба был готов обсудить с владельцем клуба Леонидом Федуном детали нового контракта, но тот прошел мимо игрока. После этого нападающий решил уйти из родного клуба.Артем Дзюба заявил, что поддерживает существующий в Российской премьер-лиге лимит на легионеров. Он считает, что именно существующее ограничение помогло появиться и раскрыться братьям Алексею и Антону Миранчукам, Александру Головину и Роману Зобнину.