Фигуристка рассказала о недостатках в мужчинах. 19-летняя Евгения Медведева поделилась приоритетами в плане отношений с противоположным полом.

Фигуристкарассказала о недостатках в мужчинах. 19-летняя Евгения Медведева поделилась приоритетамив плане отношений с противоположным полом.В частности, спортсменку раздражает, когда мужчина считает, чтоместо женщины – только на кухне. При этом она согласилась с тем, что дамыдолжны следить за домом, но так, чтобы это не мешало их самореализации."Впротивоположном поле меня бесит, когда мужчина говорит, что женщина должна лишьготовить на кухне. Как человек деятельный, я не смогу каждый день сидеть дома ижарить яичницу, борщи варить, хинкали лепить!" – цитирует Медведеву "Советский спорт". Также фигуристка призналась, что для нее очень важен внешнийвид молодых людей.Евгениязаявила, что душа – это, конечно, важно, но не менее важно и то, как выглядитчеловек. "Мне вообщене нравится, когда мужчина неухоженный… Небритый, непричесанный, грязная обувь,отсутствие парфюма – все это мне не по душе", – отметила Медведева.Еще одним недостатком в представителях противоположногопола спортсменка назвала нездоровую ревность. По ее словам, от этого чувстваникуда не денешься. Но у нее должны быть границы. "Контролирование, слежка,чтение смсок – этого не было в моей жизни, потому что я с таким человекомникогда не буду", – заявила Медведева.