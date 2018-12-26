Руководство итальянской Ромы недовольно работой тренера Эусебио Ди Франческо и рассматривает возможность его отставки. Новым тренером римлян может стать Кристиан Пануччи, входивший в тренерский штаб сборной России при Фабио Капелло.

Руководство итальянской "Ромы" недовольно работой тренера Эусебио Ди Франческо и рассматривает возможность его отставки. Новым тренером римлян может стать Кристиан Пануччи, входивший в тренерский штаб сборной России при Фабио Капелло."Рома" занимает десятое место, и Ди Франческо близок к увольнению. Руководство "Ромы" рассматривает две кандидатуры возможных преемников – португадец Паулу Соуза и итальянец Кристиан Пануччи. Второго поддерживают бывший лидер римлян Франсеско Тотти и капитан команды Даниэле Де Росси.Бывший защитник сборной Италии Кристиан Пануччи выступал за "Рому" на протяжении восьми лет. Также он известен по матчам за "Милан" и "Реал". В бытность Фабио Капелло главным тренером сборной России Пануччи входил в его штаб в качестве второго тренера. В настоящее время 45-летний Пануччи возглавляет сборную Албании.