В Ульяновске обнаружены тела четырех человек, в том числе, двух детей – девочек в возрасте 11 и 15 лет. Возбуждено уголовное дело.

В Ульяновске обнаружены тела четырех человек, в том числе, двух детей – девочек в возрасте 11 и 15 лет. Возбуждено уголовное дело.В Следственном комитете РФ по Ульяновской области уточнили, что тела 48-летней местной жительницы, ее двоих несовершеннолетних детей и неустановленного мужчины в возрасте около 40 лет с огнестрельными ранениями были найдены в одной из квартир в Заволжском районе Ульяновска. Еще один человек – 17-летний юноша — госпитализирован с огнестрельным ранением плеча.В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства трагедии, передает ТАСС.