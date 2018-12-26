Деликатесы, сувениры, подарки из 33-го региона и разных уголков страны. В преддверии новогодних праздников во Владимирском экспоцентре открылась 17-я межрегиональная выставка-ярмарка Новогодняя карусель. Свою продукцию представили 130 производств и предприятий нашей страны и Республики Беларусь. Чем удивляют владимирцев, узнали мои коллеги.

Деликатесы, сувениры, подарки из 33-го региона и разных уголков страны. В преддверии новогодних праздников во Владимирском экспоцентре открылась 17-я межрегиональная выставка-ярмарка "Новогодняя карусель". Свою продукцию представили 130 производств и предприятий нашей страны и Республики Беларусь. Чем удивляют владимирцев, узнали мои коллеги.Необычные сувениры, подарки и угощения к празднику из Владимирской области, разных уголков страны и Белоруссии. На предновогодней ярмарке в Экспоцентре с утра многолюдно. Она проводится уже в 17-й раз.Ольга Деева, глава г. Владимира: "Это уже становится брендом для нашей Торгово-промышленной палаты, Владимирской области, здесь сегодня 130 компаний выставляют свои товары из 25 регионов и Республики Беларусь".Зима - время тепла и уюта. Чтобы в самый морозный день сохранить красоту и комфорт, нужны изделия из натуральных материалов.Эти варежки, тёплые носки для всей семьи привезли из Сибири. Есть изделия ручной и фабричной вязки. А это - знаменитые Оренбургские пуховые платки, шали, паутинки. Славятся своим теплом и тонкостью. Такие невесомые, что свободно проходят сквозь кольцо, связаны из козьего пуха.Татьяна Смолдырева, руководитель ООО "Пушинка": "Это зависит от качества пуха, чем славится именно наш оренбургский пух - только из него можно сделать такую тоненькую нить".Свитер - ещё один из вариантов тёплого подарка к Новому году для каждого члена семьи, начиная с малышей от 3 лет. Эти яркие свитеры турецкого производства сделаны из шерсти ягнёнка и кашемира.Арам Осипян, представитель компании "Pulltonic": "Антиаллергенные, потому что шерсть снимается с шестимесячного ягнёнка, где ещё не присутствует ланолин. Лёгкие в уходе, не образуют катышек, самое главное - пропускают воздух к телу, чтобы дышало".Подобрать на ярмарке можно и символичные подарки: необычные сувениры для родных и друзей. Эти изделия вырезаны мастерами. Некоторые работы расписаны акриловыми красками и покрыты лаком. Цветы, фигурки, шкатулки, украшения, сделаны из необычного камня селенита. Его добывают в Пермском крае.Елена Кюрикова, предприниматель (г. Пермь): "Селена с греческого означает "Луна", лунный камень, такого жёлтого, красивого цвета, уникален своей красотой. Месторождение единственное на планете большое у нас в Пермском крае, Ординский район".Для ценителей практичных подарков - товары для чистоты в доме и автомобиле, чтобы уборка была лёгкой и приятной. Секрет этих изделий в микроволокне, которое впитывает влагу, пыль и жир, как маленький пылесос.Владимир Миллер, представитель торговой компании "Пылесос на ладони" (г. Москва): "Акцию мы проводим на салфетки шведского производства для стёкол, зеркал, хрусталя, не оставляющие никаких разводов: одна операция и ваши стёкла, зеркала сверкают, как хрусталь Сваровского. Акция на эту салфеточку, здесь, кроме стёкол, кафель, металлические хромированные изделия и салфетка для сухой уборки. Работает, как пылесос, она втягивает в себя пыль".Отдельную площадку на ярмарке занимают продукты питания. На прилавках продукция со всей страны. Это сладости из Саратова: конфеты, печенье, мармелад, зефир, пастила. Настоящий праздник для любителей сладких угощений. Главный критерий выбора - качество продукции.Александр Калиничев, представитель компании "Саратовские сладости": "Всё натуральное, свежее, всё варилось в 20-х числах. Мы хорошо подготовились, чтобы новогодний стол у людей был хороший. Вся продукция на натуральных основах: это плодовое пюре, агар, пектин".Удивить близких и друзей за новогодним столом можно мясными деликатесами. Эту продукцию, к примеру, привезли из фермерского хозяйства Краснодарского края и Белоруссии. В основе - натуральное мясо разных видов. Есть со специями и пряностями, вяленое и сырокопчёное. Продукция рассчитана, как на ценителей традиционных продуктов, так и на настоящих гурманов.Анна Лазукина, продавец фермерского хозяйства (Краснодарский край): "Есть гусь вяленый, оленинка, лосятинка, очень много рубленых колбас, свининка, телятинка, сырокопчёные колбасы, масло, сало".Ярмарка "новогодняя карусель" будет открыта во владимирском Экспоцентре до 29 декабря.