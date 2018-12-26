оенное положение на Украине будет отменено 26 декабря. Такое мнение в программе 60 минут высказал депутат Верховной рады Нестор Шуфрич. Я на 100% уверен, что никаких оснований для продления военного положения на Украине нет, как и не было причин для его введения.

Военное положение на Украине будет отменено 26 декабря. Такое мнение в программе "60 минут" высказал депутат Верховной рады Нестор Шуфрич. "Я на 100% уверен, что никаких оснований для продления военного положения на Украине нет, как и не было причин для его введения. Тем более, что уже спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер, которого мы называем куратором Украины, заявил, что продлевать военное положение нецелесообразно. А раз дядя Волкер так сказал, значит так и будет", — заявил Нестор Шуфрич."Сегодня на Украине мы наблюдаем истерику представителей власти. Шансов продлить военное положение нет никаких, но это не значит, что власть откажется от провокаций в надежде перенести выборы. Никаких положительных результатов введение военного положения не дало. Это было нарушением конституционных прав жителей десяти регионов Украины", – уверен депутат Украины Нестор Шуфрич.Первоначально военное положение президент Украины объявил на 60 дней и по всей стране. В этом случае мартовские выборы главы государства не состоялись бы. Но вмешались практически все политические силы. Обвинили Порошенко в узурпации власти, и он был вынужден ограничить особый правовой режим одним месяцем и десятью регионами.Нестор Шуфрич поздравил всех украинцев и россиян с наступающим Новым годом и с Рождеством. Он уверен, что нынешняя украинская власть в 2019 году уйдет, потому что она является главной опасностью для мира на Украине.