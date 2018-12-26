Тепло заботы - представителям великого поколения

Тепло заботы - представителям великого поколенияВ преддверии него так важно позаботиться о людях, которым мы обязаны своей жизнью – о нашем старшем поколении.Есть расхожее мнение, что наши современники, в особенности люди бизнеса, обычно спешат, не замечают проблем и забот окружающих... Это абсолютно не так! В этом мы убедились, когда предложили нашим деловым партнёрам, предпринимателям, руководителям предприятий вместе с нами устроить праздник для тех, чьё детство пришлось на годы войны. И они с удовольствием пошли нам навстречу, выразив огромное желание украсить детям войны новогодний праздник своими вниманием и заботой.В кругу друзейВ предпоследнюю неделю уходящего 2018 года (который официально признали Годом волонтёра) еженедельник «Аргументы и Факты - Владимир», вместе со своими друзьями и партнёрами: ООО «Славянка» г. Покров, КПК «Народная касса», ООО «Околица», ООО «Меленковский консервный завод», ООО «Новая лыжная фабрика», ООО «СТ-Техно», ОАО «Владимир ТИСИЗ», АО «Хлеб Мещеры», ООО «Суздальский молочный завод», ПО «Хлебопродукт» ТМ «Андреевский хлеб», ООО «Импрод» (более известный как «Анаком»), АО «Владимирский хлебокомбинат», ООО «Технический центр «Ополье», ООО «Баромембранная технология», ООО «ФОЛИЕ» и СППССОК «Наше Заречье» решили подарить тепло заботы и радость праздника людям, которые так нуждаются в нашем внимании. В редакции совместными усилиями накрыли праздничный стол, за которым собрали участников владимирской общественной организации «Дети войны».Кстати, инициатива создать организацию «Дети войны», которая потом стала всероссийской, родилась 8 лет назад именно во Владимире. За это время её активисты воплотили в жизнь множество замечательных начинаний.«Наша организация разрослась, в России - 85 региональных отделений, в которых числятся 14 млн. человек.Во Владимире мы установили первый в стране памятник детям войны. Его посвятили ребятам, которые не дожили до радостного Дня Победы. В областном центре открыли первый в России музей, посвящённый детям войны. Благодаря неравнодушным людям, собрали уникальные экспонаты, которые рассказывают, как жили дети в самые тяжёлые в истории страны годы: как одевались, какие книги читали, в какие игрушки играли, как учились», - рассказала руководитель регионального отделения движения «Дети войны» Людмила Бундина.Участники движения регулярно посещают школы, где общаются с подрастающим поколением. Они рассказывают детям о том, как воевали их прадеды и как выживали в суровые годы испытаний их дедушки и бабушки.Для этих во всех смыслах выдающихся людей мы и устроили праздник. А поводов для него – сразу два. Первый – в уходящем году «Аргументам и фактам» исполнилось 40 лет. А среди приглашённых много подписчиков газеты с самых первых лет её существования. Люди старшего поколения – наши постоянные читатели, которые, не расставаясь с любимой газетой, прошли славный путь сквозь минувшие десятилетия. Второй повод – это, конечно, приближающийся Новый год, праздник, который несёт радость и ожидание чудес и детям, и взрослым.Первая ёлка«Самая первая ёлка, которую я запомнила, случилась в моей жизни в 41-м году в блокадном Ленинграде, - рассказывает Алевтина Борисова. – В это страшное время мне шёл 7-й год. Несмотря на то, что вокруг был настоящий ад, 23 декабря в Ленинград привезли 1000 ёлок, которые распределили по детским домам, школам и театрам. Одну из них я увидела в детдоме, куда меня устроила мама.Я помню, с какой радостью мы её наряжали, вешали на ветви самодельные гирлянды. Вместо игрушек - наши рисунки, на которых мы изображали сцены из мирной жизни: машины, дома и родителей. Когда ёлочка была готова, мы стояли у стены и зачарованно на неё смотрели, хоть нам и предлагали водить хоровод.В тот Новый год для нас в качестве подарков подготовили сытные обеды с «первым» и «вторым», причём из продовольственных карточек талоны не вырывали. В конце произошло настоящее чудо – нам выдали шоколадки. Свою я отнесла домой, маме. Многие блокадники говорят, что эти праздничные ёлки вошли в число их самых светлых воспоминаний за всю жизнь».«Я родилась в Астраханской области, когда началась война, мне не исполнилось и 4-х лет, - продолжила Фаина Герасимова. – В 44-м году я пошла в школу. Учёба, как и всё в военное время, проходила в тяжёлых условиях – писали разведённой в воде сажей на старых газетных листах.Свою самую первую ёлку я увидела лишь в 1952-м году, когда училась в 9 классе. Этот год стал очень памятным для моих земляков – в село провели электричество, установили радио и привезли настоящую ёлку, ведь в Астраханской области они не растут. Она была очень маленькой, всего полтора метра в высоту, поэтому ей сделали огромную подставку, чтобы все могли видеть этот праздничный символ. Для нас устроили танцы. Мы не могли похвастаться красотой нарядов, каждый одевался, во что мог, но все по-настоящему чувствовали этот прекрасный праздник. Тот день живёт в моей душе до сих пор».Любимый деликатесСокровенные воспоминания о новогодних праздниках подкрепились старинными ёлочными игрушками, которые гости принесли в качестве подарка для нашего издания. Редакцию украсили торжественная алая звезда, вырезанные из каёмок газет и скреплённые клеем из крахмала гирлянды, прекрасные открытки и, конечно же, главное новогоднее угощение послевоенных лет – мандарины. Заботливыми руками их подвязывали за ниточки и вешали на ёлку в качестве украшения. Но это было уже после войны. В суровое время были другие, не менее желанные, деликатесы.«Я родилась на Урале, когда началась война, мне было 5 лет, - рассказывает Эмилия Пестова. – Помню, как в 42-м году нас из детского сада повели в госпиталь, чтобы мы устроили новогоднее представление для раненых солдатиков. В палате меня подозвал к себе один солдат. Я подошла к нему, а он погладил меня по голове и сказал: - «У меня такая же дочка дома осталась, очень похожа на тебя. Не знаю, когда её ещё увижу». Я сказала, что он обязательно её увидит и что скоро она напишет ему письмо».«Она в оккупации», - ответил солдатик.«А у меня папы нет. Он в 37-м разбился на самолёте, когда мне всего годик был», - ответила я.А потом нас отвели в столовую и дали по кусочку батона, смазанного маслом и посыпанного сахарным песком. Он был просто чудесным, казался невиданным деликатесом. А ещё в тот день нас угощали чаем и дали немного конфет. Это был настоящий праздник!»Желаем счастья, мира и добра!Наши уважаемые гости не только охотно делились своими трогательными воспоминаниями о детстве. Много слов прозвучало в качестве напутствий и пожеланий.«Хочется, чтобы наши внуки и правнуки росли честными, сильными, отзывчивыми людьми».«Желаем на всю жизнь сохранить в сердцах искреннюю любовь к Родине, к городам и сёлам, в которых мы все живём».«Берегите и честным трудом приумножайте то лучшее, чего добились предыдущие поколения».«Главные пожелания – счастья, мира и добра. Мы очень благодарны всем, кто создал нам праздничное настроение. Пусть у всех на душе будет светло и радостно».«Желаем любимой газете «Аргументы и факты» процветания, огромных тиражей и благодарных подписчиков. Успеха и удачи!» - такими были единодушные поздравления и пожелания наших гостей».За чашкой ароматного чая они читали стихи собственного сочинения, смеялись над забавными историями из жизни, делились «рецептами» удачной встречи Нового года. Словом, праздник удался!В завершении встречи произошло ещё одно приятное событие – дети новой России, учащиеся изостудии «Радуга» города Владимира, передали Детям войны трогательные подарки. Для каждого подготовили индивидуальные новогодние открытки, которые смастерили и украсили своими руками.Предпраздничную новогоднюю атмосферу увенчали подарочные пакеты с фирменной продукцией и новогодними подарками от наших партнёров, которым наши гости выразили огромную благодарность за внимание и поддержку.Примите поздравления!Наши друзья и партнёры решили поздравить не только детей войны, но и всех жителей Владимирской области.Желаем вам и вашим близким в Новом году только добра, большой любви и полного взаимопонимания! Пусть в вашей жизни всегда будет место новым свершениям, а все мечты непременно сбудутся! Коллектив ООО «Славянка» г. ПокровС наступающим праздником, дорогие земляки! В новом году мы желаем вам волшебства и чудес, любви и ярких впечатлений, незабываемых приключений и счастливых мгновений. Коллектив КПК «Народная касса»Пусть этот год для вас будет светлым и лёгким, без проблем, невзгод и тревог. Желаем вам, чтобы рядом всегда были настоящие и верные друзья, родные и близкие люди. С наступающим праздником! Коллектив ООО «Околица»В этот волшебный праздник желаем вам добра и тепла близких. Пусть дом всегда будет полон жизнерадостного смеха и веселья! Пусть каждый новый день приносит силы и энергию, а невзгоды – обходят стороной! Коллектив ООО «Меленковский консервный завод»С наступающим Новым годом! Пусть он принесёт в ваш дом исключительно добро и счастье, удачу и здоровье. Пусть вам и вашим близким всегда и во всех начинаниях сопутствует успех! Коллектив ООО «Лыжная фабрика»Пусть Новый год принесёт вам радость тёплых встреч и свет улыбок! Желаем, чтобы ожидания оправдались, а мечты сбылись. Пусть каждый новый день дарит вам счастье и яркие эмоции!Коллектив ООО «СТ-Техно»С наступающим Новым годом! Желаем, чтобы всё, о чём вы мечтаете - обязательно исполнилось. Пусть грядущие 12 месяцев принесут вам приятные сюрпризы, душевное спокойствие, стабильность, верность, удачу, счастье и успех. Коллектив ОАО «Владимир ТИСИЗ»Желаем вам в новом году сказочного настроения! Пусть вокруг вас будут верные друзья, а все мечты обязательно сбудутся. Желаем, чтобы родные люди дарили только радость, а неудачи обходили стороной! Коллектив АО «Хлеб Мещеры»Давайте проводим уходящий год с хорошим настроением, как старого доброго друга. Поблагодарим его за всё хорошее, забудем о проблемах и обидах. Пусть наступающий 2019-й год подарит вам исполнение всех желаний! Коллектив «Суздальский молочный завод»Желаем, чтобы наступающий год был полон для вас радости и удачи! Пусть в нём будет ещё больше ярких моментов, любви и добра. Пусть тепло и уют наполняют счастьем ваши сердца! Коллектив ПО «Хлебопродукт» ТМ «Андреевский хлеб»С наступающим Новым годом! Желаем вам ощущения безграничного счастья и магии праздника. Пусть в наступающем году сбудутся самые смелые, самые чистые, самые заветные мечты! Коллектив ООО «Импрод» (Анаком)Пусть наступающий год принесёт вам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий! Коллектив АО «Владимирский хлебокомбинат»Желаем, чтобы в наступающем году вас ждали только радость, здоровье и удача! Пусть все мечты исполнятся, планы претворятся в жизнь! Пусть грядущий год подарит вам как можно больше счастливых дней! Коллектив ООО «Технический центр «Ополье»С наступающим праздником! Пусть новый год подарит вам только самые позитивные эмоции, карьерный рост и достижение новых вершин. Желаем, чтобы ваш дом всегда был согрет теплом семейного очага! Коллектив ООО «Баромембранная технология»Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Желаем, чтобы он подарил вам много поводов для радости и принёс много счастливых моментов. Пусть сбудутся заветные желания и во всех делах вам сопутствует удача! Коллектив ООО «ФОЛИЕ»Желаем, чтобы Новый год подарил вам не только счастье, но и уверенность в завтрашнем дне. Пусть каждое утро начинается с ощущения радости и уюта! Желаем, чтобы каждая сфера вашей жизни была подобна полной чаше. Коллектив