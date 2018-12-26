Андрей Малахов похвастался черно-белым фото из личного архива.
Поклонники отметили, что за 40 лет шоумен не сильно изменился.
Андрей Малахов похвастался черно-белым фото из личного архива.
Поклонники отметили, что за 40 лет шоумен не сильно изменился.
Малахов поделился в личном микроблоге новогодним
настроением. Телеведущий опубликовал снимок с детского утренника.
В кадре шестилетний Андрей,
облаченный в костюм гусара, в компании ровесников позирует у елки. По словам
шоумена, фото было сделано в 1979 году.
К слову, на снимке также присутствует Евгений Рудин, более известный
как DJ Грув. Знаменитости ходили вместе в детский сад, а после учились в одном
классе школы в маленьком городке Апатиты.
"Вот так я встречал Новый 1979 год))) Еще не знаком с
Ларисой Голубкиной, но уже в фан-клубе в фильма "Гусарская баллада" и Андрея
Миронова... Елка в детском саду "Воробышек" с участием @djgrooverussia )) Теперь
главный вопрос: какой костюм выбрать 40 лет (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал публикацию Малахов.
Отметим, что поклонники сразу нашли на снимке шоумена – он стоит в самом центре, улыбается и смотрит куда-то вдаль. По
мнению многих комментаторов, Андрей ничуть не изменился.
"Вообще не изменился😀", "Тот
же костюм и весь дс "Воробышек" откопать и на передачу к Вам!🤣🤣💪🏼", "Андрей,
Вы не изменились, такой же душка!", "Точно,узнала по улыбке", "По
улыбки сразу можно узнать,не читая пост!👍", "Эти
ушки видно из далека!🎄👍", "Андрей,
Вам и костюм не нужен. Вы и есть прынц. Красивый, умный, успешный и счастливый!",
– писали интернет–обыватели.