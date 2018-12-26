Андрей Малахов похвастался черно-белым фото из личного архива. Поклонники отметили, что за 40 лет шоумен не сильно изменился.

Андрей Малахов похвастался черно-белым фото из личного архива.Поклонники отметили, что за 40 лет шоумен не сильно изменился.Малахов поделился в личном микроблоге новогоднимнастроением. Телеведущий опубликовал снимок с детского утренника.В кадре шестилетний Андрей,облаченный в костюм гусара, в компании ровесников позирует у елки. По словамшоумена, фото было сделано в 1979 году.К слову, на снимке также присутствует Евгений Рудин, более известныйкак DJ Грув. Знаменитости ходили вместе в детский сад, а после учились в одномклассе школы в маленьком городке Апатиты."Вот так я встречал Новый 1979 год))) Еще не знаком сЛарисой Голубкиной, но уже в фан-клубе в фильма "Гусарская баллада" и АндреяМиронова... Елка в детском саду "Воробышек" с участием @djgrooverussia )) Теперьглавный вопрос: какой костюм выбрать 40 лет (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал публикацию Малахов.Отметим, что поклонники сразу нашли на снимке шоумена – он стоит в самом центре, улыбается и смотрит куда-то вдаль. Помнению многих комментаторов, Андрей ничуть не изменился."Вообще не изменился😀", "Тотже костюм и весь дс "Воробышек" откопать и на передачу к Вам!🤣🤣💪🏼", "Андрей,Вы не изменились, такой же душка!", "Точно,узнала по улыбке", "Поулыбки сразу можно узнать,не читая пост!👍", "Этиушки видно из далека!🎄👍", "Андрей,Вам и костюм не нужен. Вы и есть прынц. Красивый, умный, успешный и счастливый!",– писали интернет–обыватели.