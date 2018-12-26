Фигуранты были задержаны сотрудниками полиции летом текущего года.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении жителей города Владимира. Мужчинам, 29 и 30 лет, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ (разбой).В ходе следствия установлено, что летом текущего года обвиняемые, вызвав такси, отправились из Владимира в Петушинский район. По пути следования фигуранты, угрожая ножом и пневматическим пистолетом, потребовали от водителя передать им имеющиеся денежные средства и ценное имущество. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший отдал обвиняемым 3 000 рублей и два мобильных телефона, после чего, выполняя требования злоумышленников, направился в сторону Москвы.По пути следования водитель увидел сотрудников полиции, и, сделав вид, что произошла поломка, заглушил мотор, выбежал из автомобиля и обратился к правоохранителям за помощью.Фигуранты были задержаны полицейскими. Похищенное имущество изъято.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.