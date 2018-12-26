45-летняя актриса, которая носит под сердцем пятого ребенка, взволновала поклонников. Мария Порошина опубликовала в Instagram фото, вызвавшее дискуссию.

45-летняя актриса, которая носит под сердцемпятого ребенка, взволновала поклонников. Мария Порошина опубликовала в Instagram фото, вызвавшее дискуссию.На снимке знаменитость позируетбез округлившегося животика на фоне плаката с рекламой очередного фильма "Елки".Только из подписи к фото понятно, что оно сделано не сейчас."Люблю Тимура!!! Всехпричастных люблю и БЛАГОДАРЮ!!! (Прошлый год))). А в этом году ждем "ПОСЛЕДНИЕ ЕЛКИ",но... не ПОСЛЕДНИЕ... дай Бог", – написала Порошина (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). Однако не всеподписчики звезды внимательно прочитали ее комментарий к посту и подумали, чтоснимок сделан совсем недавно."Так... А где беременность?Уже кто-то родился?" – написала одна из пользовательниц соцсети. Поклонникиоставили Марии массу комплиментов, отметив, что она прекрасно выглядит.Как писали "Дни.ру",Мария Порошина в ближайшие недели родит мальчика.Но, несмотря на беременность, актриса не оставляет светскую жизнь. Поклонникизвезды тем временем гадают, кто же является отцом будущего сына Порошиной. Наднях в СМИ появилась информация, что им является некий близкий друг актрисы.Напомним, знаменитость сама оплатила роддом. Согласноинсайдерской информации, актриса намерена родить в элитном госпитале,популярном среди отечественных знаменитостей. Роды класса люкс там стоят всреднем 780 тысяч рублей.