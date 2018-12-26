45-летняя актриса, которая носит под сердцем
пятого ребенка, взволновала поклонников. Мария Порошина опубликовала в Instagram фото, вызвавшее дискуссию.
45-летняя актриса, которая носит под сердцем
пятого ребенка, взволновала поклонников. Мария Порошина опубликовала в Instagram фото, вызвавшее дискуссию.
На снимке знаменитость позирует
без округлившегося животика на фоне плаката с рекламой очередного фильма "Елки".
Только из подписи к фото понятно, что оно сделано не сейчас.
"Люблю Тимура!!! Всех
причастных люблю и БЛАГОДАРЮ!!! (Прошлый год))). А в этом году ждем "ПОСЛЕДНИЕ ЕЛКИ",
но... не ПОСЛЕДНИЕ... дай Бог", – написала Порошина (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). Однако не все
подписчики звезды внимательно прочитали ее комментарий к посту и подумали, что
снимок сделан совсем недавно.
"Так... А где беременность?
Уже кто-то родился?" – написала одна из пользовательниц соцсети. Поклонники
оставили Марии массу комплиментов, отметив, что она прекрасно выглядит.
Как писали "Дни.ру",
Мария Порошина в ближайшие недели родит мальчика.
Но, несмотря на беременность, актриса не оставляет светскую жизнь. Поклонники
звезды тем временем гадают, кто же является отцом будущего сына Порошиной. На
днях в СМИ появилась информация, что им является некий близкий друг актрисы.
Напомним, знаменитость сама оплатила роддом. Согласно
инсайдерской информации, актриса намерена родить в элитном госпитале,
популярном среди отечественных знаменитостей. Роды класса люкс там стоят в
среднем 780 тысяч рублей.