Результаты готовы. Речь идет о контрольной закупке продуктов, которые проводили общественники и наша съемочная группа в крупнейших гипермаркетах города. Что же показали результаты лабораторных исследований? И всегда ли можно верить тому, что написано на упаковке? Расскажет Константин Миронов.

Результаты готовы. Речь идет о контрольной закупке продуктов, которые проводили общественники и наша съемочная группа в крупнейших гипермаркетах города. Что же показали результаты лабораторных исследований? И всегда ли можно верить тому, что написано на упаковке? Расскажет Константин Миронов.Покупать продукты можно, но нужно быть внимательнее с выбором. К такому выводу подталкивают результаты лабораторных исследований. Напомним, на минувшей неделе мы вместе с общественниками из проекта "Народный контроль" сделали контрольную закупку молочной продукции в крупнейших гибермаркетах Владимира: Ашане, Глобусе и Ленте. Накануне мы показали как это было и сегодня обещали рассказать о результатах. Оговоримся сразу, брали общественники по 2 образца продукции, как говорится, наугад. И сдавали их в испытательную лабораторию "Владимирский ЦСМ". Чтобы там проверили сметану разных производителей на соответствие ГОСТу или, как минимум, тому, что написано на упаковке товара.Анна Зырина, инженер-лаборант ФБУ "Владимирский ЦСМ": "Значит сметана — это массовая доля белка, методом Кьельдаля. В начале проба сжигается, а затем она проходит проверку на приборе Кельтране. Массовая доля жира на приборе Жиромере и кислотность так же Титрованием".Результаты анализов по сметане нам передали сегодня. Оказалось, что образцы продукции, которые мы отбирали в Ленте и Ашане соответствуют ГОСТу. А вот к сметане из Глобуса возникли вопросы.Протокол испытания проб (образцов) от 25.12.2018: "По результатам проведенных испытаний, образец Сметана массовая доля жира 20% ГОСТ 31452-2012 не соответствует требованиям ГОСТ по показателям: массовая доля жира, массовая доля белка".Оказалось, что эта сметана под торговой маркой самого гипермаркета. К слову, подобные контрольные закупки общественники проводят регулярно. И мы решили заглянуть на портал потребитель-33, чтобы выяснить, к каким еще образцам молочной продукции были нарекания. Оказалось, в списке продуктов значится еще один продукт под торговой маркой "Ваш выбор". Она тоже продается в Глобусе. И именно там и был взят этот образец. Вот результат исследования:Протокол испытания проб (образцов) от 28.01.2017: "Предоставленный образец не соответствует требованиям по показателям: массовая доля жира, массовая доля белка".Получается, результаты, как и в сметане. В июне этого года активисты "Народного контроля" снова закупали молочку в гипермаркетах. И снова молочная продукция, которая продается в Глобусе, оказалась в числе не соответствующих качеству по всем показателям.Дмитрий Семенов, координатор федерального проекта Народный контроль во Владимирской области: "Как нам пояснили в лаборатории, отклонение в уровне белка говорит либо о нарушениях процесса производства, либо о некачественном сырье, использованном производителем. В любом случае это нарушение, которое должно быть устранено. Наши потребители не должны подвергать опасности своё здоровье и платить за товар ненадлежащего качества".Обо всех нарушениях общественники сообщают в надзорные органы, чтобы там предприняли меры. И некачественная продукция не поставлялась на прилавки. Но, по словам активистов, санкции для торговых сетей слишком малы. Поэтому предприниматели продолжают закрывать глаза на некоторые нарушения. И решить эту проблему, говорят общественники, можно только на законодательном уровне. И депутаты Молодежной думы региона, которые так же участвуют в работе проекта Народный контроль, задумываются о разработке законопроекта, который ужесточит ответственность торговых сетей за продажу товаров, которые не соответствуют ГОСТу.Рубен Арустамян, руководитель службы "Общественного контроля": "К сожалению, такая ситуация есть на рынке и много факторов влияет на это. С законодательной части мы будем рассматривать Все нюансы, непосредственно рынка. Нужно учитывать, что уровень конкуренции сейчас такой, что некоторые производители специально теперь должны занижать уровень качества продукции своей, чтобы попасть на рынок".А вот последняя информация. Уже по линии федерального ведомства Россельхознадзора. Специалисты отдела фитосанитарного контроля провели плановую комплексную проверку в крупном сетевом магазине Владимира. Как сообщили в ведомстве, речь идет именно о Глобусе. Там нашли более 500 килограммов семечек подсолнечника без документов, которые могли бы подтвердить безопасность и качество товара. Обе партии зерен подсолнечника находились в реализации. В результате, по факту нарушения, юридическое лицо привлечено к административной ответственности - штрафу в 100 тысяч рублей. Обе партии сомнительного товара, по данным Россельхознадзора, уже уничтожены.