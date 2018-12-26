Сотрудники Первого канала готовятся к встрече Нового года – и, по традиции провожают старый. Видео таких проводов на вечеринке сотрудников программы Время покажет попало в Сеть.

Сотрудники Первого канала готовятся к встрече Нового года – и, по традиции провожают старый. Видео таких проводов на вечеринке сотрудников программы "Время покажет" попало в Сеть.Тост произносил один из ведущих программы Артем Шейнин. Подвыпивший журналист не скупился на ненормативную лексику."Корпаратив на "Первом канале". Самое забавное, что вот это быдло сейчас занимает место интеллигенции в России", – подписано видео, появившееся в соцсети Twitter (здесь и далее орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Соцсети возмутились. Особенно активен украинский сегмент, называющий Шейнина "кремлевским пропагандистом"."Пьяный ведущий программы "Время покажет" канала ОРТ – Шейнин – на корпоративе. Мат-перемат в футболке с надписью fu*k you! А почему не по-русски написано матом? Днище полное – в такое дно скатилась культура и этика первых каналов и их ведущих в РФ", – гневаются пользователи."Я пропустил этот момент, но когда алконавты из соседнего двора стали работать на федеральном канале?", "Какая страна, такой и интеллигент. А вы как думали?", "В конфликте шеина с быдлоукром однозначно был на стороне шеина,но это лютый *** (пушной зверек), этому человеку доверяют доносить до зрителя мнение властей", – пишут критики.Видео перепостил на своей странице политолог Армен Гаспарян. Ролик с тут же собрал соответствующие комментарии."Культур-мультур Первого канала, убогие", "Тема укушался?", "Как быстро деградируют некоторые! Не ожидал от гражданина ВДВ такого поведения. Одет по дворовому к тому же ещё! И компания под стать!) Это не компания TV , а сходка на малине в 90-е!", – отметили подписчики.Большинство комментаторов отмечают, что теперь господин упал в их глазах "ниже плинтуса", передает . Гаспарян, в свою очередь, заметил: каждый отдызает, как может. Вот только непонятно, зачем такое снимать – и потом выкладывать в Сеть пьяного Шейнина.