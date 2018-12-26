Компания Huawei на презентации в Китае анонсировала свой первый флагманский смартфон 2019 года — Honor V20 (View 20). Новинка комплектуется дырявым экраном, 48-мегапиксельной основной камерой и 25-мп фронталкой, а также мощным процессором Kirin 980.

Компания Huawei на презентации в Китае анонсировала свой первый флагманский смартфон 2019 года — Honor V20 (View 20). Новинка комплектуется "дырявым" экраном, 48-мегапиксельной основной камерой и 25-мп "фронталкой", а также мощным процессором Kirin 980.В роли дисплея выступает 6,4-дюймовая ЖК-панель (1080р) с высоким соотношением сторон 19,25:9. В зависимости от модели, аппарат оснащается 6/8 гигабайтами оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти. Сканер отпечатков пальцев разместился на задней панели, сообщает GSMArena.Интерфейсная оболочка EMUI дает Honor V20 все фирменные "улучшалки" Huawei, в том числе поддержку "суперночного" режима съемки Super Night View (для фотографирования на длинной выдержке "с рук"), электронной стабилизации изображения (EIS) и технологии GPU Turbo 2.0, которая дает более плавную картинку в играх.В качестве основного "глазка" выступает 48-мп фотодатчик Sony IMX586. В разработке задействуется массив цветного фильтра Quad Bayer, позволяющий получать более сочные и яркие фотографии с низким уровнем шума, особенно при тусклом освещении. Камеру дополняет 3D ToF-сенсор, который умеет высчитывать глубину и дистанцию до объекта. Работая в паре с чипсетом Kirin 980, датчик, помимо прочего, может корректировать фигуру, чтобы человек удачно получался на снимках в полный рост.Huawei Mate 20 (слева) и Honor View 20Заявлена поддержка десктопного режима: Honor V20 может использоваться в качестве мини-компьютера, если подключить к нему монитор, клавиатуру и мышку. Емкость батареи — 4000 мАч. Функция SuperCharge позволяет аккумулятору зарядиться с нуля до 55% за полчаса, полностью — за полтора часа.”Huawei поставила на рынок в 2018-м больше 200 млн смартфонов читайте такжеВ Китае Honor V20 начнут продавать 28 декабря. За вариант с 6/128 ГБ памяти попросят 2999 юаней (примерно $435), за 8/128 ГБ — 3499 юаней ($510). Специздание Moschino Edition (8/256 ГБ) обойдется в 3999 юаней ($580). Модель для международного рынка будет показана в Париже 22 января следующего года. Цены и дату релиза огласят там же.