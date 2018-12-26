Международный аэропорт Волгограда не принимает самолеты из-за снегопада и метели. Рейс из Москвы перенаправили в Ростов-на-Дону, а самолет из Санкт-Петербурга - в Краснодар.

Международный аэропорт Волгограда не принимает самолеты из-за снегопада и метели.Как сообщили ТАСС в администрации аэропорта, в настоящий момент задерживаются уже десять рейсов — шесть на прилет и четыре на вылет. Так, из-за непогоды московский рейс перенаправили в Ростов-на-Дону, а самолет из Санкт-Петербурга — в Краснодар.Сейчас в районе аэропорта Гумрак минус 2 градуса, идет ливневой снег и метель. Скорость ветра составляет 10 метров в секунду.