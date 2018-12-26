Истребители F-16 израильских ВВС, которые атаковали сирийские военные объекты 25 декабря, могли поставить под удар ни в чем не повинных людей. Как пояснил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, 6 боевых машин еврейского государства сбрасывали бомбы из воздушного пространства Ливана. В этот момент на посадку заходили сразу два пассажирских лайнера: один приземлялся в аэропорте Бейрута, второй – в сирийском Дамаске.

Истребители F-16 израильских ВВС, которые атаковали сирийские военные объекты 25 декабря, могли поставить под удар ни в чем не повинных людей. Как пояснил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, 6 боевых машин еврейского государства сбрасывали бомбы из воздушного пространства Ливана. В этот момент на посадку заходили сразу два пассажирских лайнера: один приземлялся в аэропорту Бейрута, второй – в сирийском Дамаске.В этой связи подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы были вынуждены ограничить свои действия и уводить лайнер, который летел в столицу САР, на запасной аэродром.Конашенков добавил, что израильские F-16 сбросили 16 планирующих бомб GBU-39. 14 были сбиты сирийской ПВО, а две упали в районе логистического центра армии Арабской Республики. Трое бойцов получили ранения.