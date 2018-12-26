Жена футболиста Павла Погребняка опубликовала в своем Instagram семейную фотографию с отдыха. Пользователи обратили внимание, что ноги Марии выглядят неестественно, и заподозрили ее в использовании программы для обработки снимков.

Жена футболиста Павла Погребняка опубликовала в своем Instagram семейную фотографию сотдыха. Пользователи обратили внимание, что ноги Марии выглядят неестественно, и заподозрили ее в использовании программы для обработки снимков.Супруга нападающего клуба "Урал" отправилась на Мальдивскиеострова вместе с детьми. На фотографии Мария позирует вместе со своим сыном – они запечатленыв прыжке. На заднем фоне стоит украшенная елка. Судя по всему, семья Погребнякаотметит новогодние праздники на берегу океана. В подписи к снимку женщина пожелалаподписчикам доброго утра.Пользователи заметили, что ноги Марии выглядят очень неестественно, и предположили, что она перестаралась с фотошопом или диетой: "Что с ногой?", "Мария,при всем уважении: неудачное фото или фотошоп. Думаю, сами видите", "Полетелискелетики, Маруся, ты детей тоже не кормишь?", "С фотошопом перебор", "Да, ногастранно смотрится…", "Какиеноги жуткие", "Все хорошо, да только ножку сзади зачем же так сужать? Вот с правой все в порядке, а левая ну уж очень изогнутая, будто без костей".Женщина уже поспешила ответить некоторым возмущеннымкомментаторам. Она отметила, что фотография была сделана во время движения, а,значит, не исключены такие недочеты. "Вы реально думаете, что с моими ногами мнечто-то срезать надо?", передает ее слова.Напомним, Мария обвенчалась с футболистом Павлом Погребняком в 2006 году, а через восемь лет влюбленные сыграли свадьбу. Пара воспитывает троих детей. Они часто ездят на отдых и публикуют совместные фотографии и видео.