Гоше Куценко давно не предлагают интересных ролей, и теперь актер пытается поднять свою популярность собственными силами. Одно из таких мероприятий – появление в шоу с Ольгой Бузовой – поклонники артиста восприняли негативно.

Гоше Куценко давно не предлагают интересных ролей, и теперь актер пытается поднять свою популярность собственными силами. Одно из таких мероприятий – появление в шоу с Ольгой Бузовой – поклонники артиста восприняли негативно.Фанаты в соцсетях отписываются от Гоши Куценко. Причина – участие актера в шоу "Бородина против Бузовой".Большинство поклонников Куценко творчество Бузовой не воспринимают. В этом заслуга, отчасти, и самого актера, который ранее резко отрицательно высказывался о талантах телеведущей. Естественно, что своей попыткой пиара артист своих подписчиков возмутил.Гоша Куценко всего лишь появился в студии шоу и спел вместе с Бузовой песню "Ольга". Как выяснилось, фанаты актера звезду "Дома-2" на дух не переносят."Зачем вам такая слава?", "Скажи, кто твой друг… Не хочу и не буду на это смотреть", "Отписываюсь… Не ожидала от вас такого", – пишут комментаторы.Актер, конечно, расстроился и попросил поклонников вернуться. Однако спустя некоторое время заявил, что вполне может обойтись и без лайков.Сейчас пробует себя в качестве режиссера и продюсера. Пытается артист развить и музыкальную карьеру: со своим коллективом постоянно записывает новые композиции и гастролирует по России,Гоша не так давно признавался, что в последнее время ему не предлагают главных ролей в кино и не зовут сниматься в сериалах. По мнению артиста, виноват в этом возраст, а также напряженные отношения с Первым каналом. По словам Куценко, его даже вырезают из старых передач, напоминает Teleprogramma.pro.