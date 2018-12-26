Форменную вакханалию устроили на рабочем месте StarПерцы. Корреспондент Дни.Ру оценил масштаб бедствия своими глазами.

Форменную вакханалию устроили на рабочем местеStarПерцы. Корреспондент "Дни.Ру" оценил масштаб бедствия своими глазами.Утренний эфир на "Новом радио" начался как обычно – с шутками, смехом, опросами, звездными гостями и музыкой. Слушатели знают, что Вадим Воронов, Сергей Мельников и очаровательная Алиса Селезнева всегда помогают проснуться и зарядиться позитивом! Но в этот раз, что называется, "шоу пошло не так". Такого поворота, кажется, никто не ожидал...Диджеи схватили огромные кувалды и начали крушить все вокруг – пульты, диски, столы, компьютеры, проигрыватели, микрофоны, посуду.... Столь необычным образом они хотели привлечь внимание к новой акции. Ежедневно до 28 декабря в эфире "Нового Радио" проводится конкурс. Надо просто дозвониться в студию и угадать, какая из трех предложенных песен вышла именно в 2018 год. В случае правильного ответа можно получить деньги на телефон и попасть в финал, который пройдет 28 декабря у STARПерцев. Они разыграют новый, еще не вышедший топовый iPhone, который победитель получит в первый день официального старта его продаж в России."Хочу новое" – так можно охарактеризовать суть акции и ту вакханалию, которую устроили "Перцы" в студии. Теперь ее придется капитально ремонтировать и заново обустраивать. Но, как говорится, ради хайпа и шумихи на что только не пойдешь!