Перед Новым годом хозяйки усердно режут на мелкие кусочки ингредиенты популярного в России салата оливье. Большинство мужчин – да и некоторые женщины – не представляют себе праздника без этого украшения стола. Но что если готовить это блюдо и лакомиться им пришлось во сне?

Перед Новым годом хозяйки усердно режут на мелкие кусочкиингредиенты популярного в России салата "оливье". Большинство мужчин– да и некоторые женщины – не представляют себе праздника без этого украшениястола. Но что если готовить это блюдо и лакомиться им пришлось во сне?Если вам приснился "оливье", то общеетолкование таково: предстоит из отдельных кусков собрать нечто целое. Но есть уэкспертов и более детальное объяснение таких сновидений.Самый популярный вывод специалистов по снам таков: салат "оливье"снится перед праздником – или же в дни, когда сновидец соблюдает диету. Крометого, салат с во сне предупреждает о том, что вы слишком требовательны ксебе."Оливье" может предупреждать о наступлении периодапечали и мелких , на вас навалится целая куча мелких дел. Окружающиевнезапно перестанут вас понимать, или даже сами сляжете с легким недугом. Норасстраиваться не стоит – вы со всем успешно справитесь. Можно после такого снаполучить нагоняй от начальства – зато тут же поквитаться с давниминедоброжелателями.надо быть особо внимательными. Если довелось во снеготовить "оливье", то скоро у красотки появится недалекий инавязчивый поклонник. А если есть избранник – то он, скорее всего, совершенноне соответствует образу "прекрасного принца" – пора от него бежать.Поедание "оливье" во сне – к мелким ссорам, которые затянут вдлительный период депрессии. Возможно, вы допустите досадную ошибку, чтоприведет к ухудшению отношений с окружающими.