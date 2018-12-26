Перед Новым годом хозяйки усердно режут на мелкие кусочки
ингредиенты популярного в России салата оливье. Большинство мужчин
– да и некоторые женщины – не представляют себе праздника без этого украшения
стола. Но что если готовить это блюдо и лакомиться им пришлось во сне?
Перед Новым годом хозяйки усердно режут на мелкие кусочки
ингредиенты популярного в России салата "оливье". Большинство мужчин
– да и некоторые женщины – не представляют себе праздника без этого украшения
стола. Но что если готовить это блюдо и лакомиться им пришлось во сне?
Если вам приснился "оливье", то общее
толкование таково: предстоит из отдельных кусков собрать нечто целое. Но есть у
экспертов и более детальное объяснение таких сновидений.
Самый популярный вывод специалистов по снам таков: салат "оливье"
снится перед праздником – или же в дни, когда сновидец соблюдает диету. Кроме
того, салат с во сне предупреждает о том, что вы слишком требовательны к
себе.
"Оливье" может предупреждать о наступлении периода
печали и мелких , на вас навалится целая куча мелких дел. Окружающие
внезапно перестанут вас понимать, или даже сами сляжете с легким недугом. Но
расстраиваться не стоит – вы со всем успешно справитесь. Можно после такого сна
получить нагоняй от начальства – зато тут же поквитаться с давними
недоброжелателями.
надо быть особо внимательными. Если довелось во сне
готовить "оливье", то скоро у красотки появится недалекий и
навязчивый поклонник. А если есть избранник – то он, скорее всего, совершенно
не соответствует образу "прекрасного принца" – пора от него бежать.
Поедание "оливье" во сне – к мелким ссорам, которые затянут в
длительный период депрессии. Возможно, вы допустите досадную ошибку, что
приведет к ухудшению отношений с окружающими.