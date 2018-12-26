Дочь телеведущей Ларисы
Гузеевой намекнула на нетрадиционную сексуальную ориентацию исполнителя. В своем
Instagram-аккаунте 19-летняя Ольга
назвала Филиппа Киркорова гей-королем.
Дочь телеведущей Ларисы
Гузеевой намекнула на нетрадиционную сексуальную ориентацию исполнителя. В своем
Instagram-аккаунте 19-летняя Ольга
назвала Филиппа Киркорова "гей-королем".
Дочь ведущей программы "Давай поженимся!" 25 декабря побывала
в "Олимпийском" на новом шоу звезды эстрады "New
Project "Я+R" Второе Я".
Девушка активно делилась в Stories фрагментами выступления, а потом шокировала фолловеров
скандальным комментарием к одному из роликов.
Дочь Гузеевой назвала Киркорова гомосексуалистом, сообщает
. Ольга
написала, что не понимает, почему нашу страну причисляют к одному из самых
нетерпимых к сексуальным меньшинствам государств, хотя "у нас есть своей
гей-король", имея в виду певца.
Отметим, на шоу Филиппа Киркорова съехались все сливки
российского шоу-бизнеса. Поддержать певца пришла даже Примадонна.
Как
писали "Дни.ру", после
выступления певец откровенно рассказал об отношениях с бывшей и единственной
пока супругой. "Я за все эти годы столько у нее взял и столькому научился,
что пониманию Аллу даже без слов... Она для меня – незыблемый авторитет,
единственная, к чьему мнению я прислушиваюсь. Независимо от статуса наших
отношений. У нас ничего не поменялось – мы остаемся настоящими друзьями,
которых в моей жизни не так много", – признался Киркоров.