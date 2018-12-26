Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой намекнула на нетрадиционную сексуальную ориентацию исполнителя. В своем Instagram-аккаунте 19-летняя Ольга назвала Филиппа Киркорова гей-ко­ро­лем.

Дочь телеведущей ЛарисыГузеевой намекнула на нетрадиционную сексуальную ориентацию исполнителя. В своемInstagram-аккаунте 19-летняя Ольганазвала Филиппа Киркорова "гей-ко­ро­лем".Дочь ведущей программы "Давай поженимся!" 25 декабря побывалав "Олимпийском" на новом шоу звезды эстрады "NewProject "Я+R" Второе Я".Девушка активно делилась в Stories фрагментами выступления, а потом шокировала фолловеровскандальным комментарием к одному из роликов.Дочь Гузеевой назвала Киркорова гомосексуалистом, сообщает. Ольганаписала, что не понимает, почему нашу страну причисляют к одному из самыхнетерпимых к сексуальным меньшинствам государств, хотя "у нас есть своейгей-король", имея в виду певца.Отметим, на шоу Филиппа Киркорова съехались все сливкироссийского шоу-бизнеса. Поддержать певца пришла даже Примадонна.Какписали "Дни.ру", послевыступления певец откровенно рассказал об отношениях с бывшей и единственнойпока супругой. "Я за все эти годы столько у нее взял и столькому научился,что пониманию Аллу даже без слов... Она для меня – незыблемый авторитет,единственная, к чьему мнению я прислушиваюсь. Независимо от статуса нашихотношений. У нас ничего не поменялось – мы остаемся настоящими друзьями,которых в моей жизни не так много", – признался Киркоров.