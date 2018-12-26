Британская королева продемонстрировала свое чувство юмора во время выступления с
рождественской речью в Букингемском дворце. Елизавета II высмеяла Меган Маркл и
Кейт Миддлтон перед журналистами.
Британская королева продемонстрировала свое чувство юмора во время выступления с
рождественской речью в Букингемском дворце. Елизавета II высмеяла Меган Маркл и
Кейт Миддлтон перед журналистами.
Королева призналась, что стала сильно уставать от частых новостей и событий в жизни своей семьи. Она вспомнила церемонии бракосочетания принца Гарри и в
мае, принцессы Евгении и Джека Бруксбанка в октябре. В этом году также родился третий
ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон и второй малыш Зары и Майка Тиндолла. Кроме того, герцог и герцогиня Сассекская
недавно объявили о том, что ожидают первенца. А старший сын Елизаветы недавно
отпраздновал 70-летие.
"Для моей семьи это был хлопотливый год с двумя свадьбами,
двумя детьми и новостью о скорейшем появлении еще одного. Это совсем не дает покоя бабушке. В этом году у нас было еще много знаменательных событий, в том числе и юбилей принца Уэльского", – начала она.
Елизавета II рассказала, как важно для нее иметь близких
людей рядом. "Я видела и пережила многое, но вера, семья и дружба всегда были для меня постоянными ценностями, а также источником покоя и утешения", – поделилась она. "В рождественские праздники мы особенно часто вспоминаем тех, кого сегодня с нами
нет. Но, конечно, мы бы не скорбели, если бы по-настоящему не любили их", – добавила королева.
Чтобы подчеркнуть, как ей важна семья, она села рядом с портретами своих близких. На одном из них она была запечатлена вместе со своим супругом Филиппом и сыном Чарльзом. На заднем
фоне находились фотографии со свадеб принца Гарри и , принцессы
Евгении и Джека Бруксбанка, а рядом с ними стояла рождественская открытка герцога и
герцогини Кембриджских.