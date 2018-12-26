Британская королева продемонстрировала свое чувство юмора во время выступления с рождественской речью в Букингемском дворце. Елизавета II высмеяла Меган Маркл и Кейт Миддлтон перед журналистами.

Британская королева продемонстрировала свое чувство юмора во время выступления срождественской речью в Букингемском дворце. Елизавета II высмеяла Меган Маркл иКейт Миддлтон перед журналистами.Королева призналась, что стала сильно уставать от частых новостей и событий в жизни своей семьи. Она вспомнила церемонии бракосочетания принца Гарри и вмае, принцессы Евгении и Джека Бруксбанка в октябре. В этом году также родился третийребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон и второй малыш Зары и Майка Тиндолла. Кроме того, герцог и герцогиня Сассекскаянедавно объявили о том, что ожидают первенца. А старший сын Елизаветы недавноотпраздновал 70-летие."Для моей семьи это был хлопотливый год с двумя свадьбами,двумя детьми и новостью о скорейшем появлении еще одного. Это совсем не дает покоя бабушке. В этом году у нас было еще много знаменательных событий, в том числе и юбилей принца Уэльского", – начала она.Елизавета II рассказала, как важно для нее иметь близкихлюдей рядом. "Я видела и пережила многое, но вера, семья и дружба всегда были для меня постоянными ценностями, а также источником покоя и утешения", – поделилась она. "В рождественские праздники мы особенно часто вспоминаем тех, кого сегодня с наминет. Но, конечно, мы бы не скорбели, если бы по-настоящему не любили их", – добавила королева.Чтобы подчеркнуть, как ей важна семья, она села рядом с портретами своих близких. На одном из них она была запечатлена вместе со своим супругом Филиппом и сыном Чарльзом. На заднемфоне находились фотографии со свадеб принца Гарри и , принцессыЕвгении и Джека Бруксбанка, а рядом с ними стояла рождественская открытка герцога игерцогини Кембриджских.