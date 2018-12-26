Парень купил запрещённые вещества в интернете
Парень купил запрещённые вещества в интернете
В Коврове местного жителя подозревают в незаконном обороте наркотических средств. Об этом сообщает региональный СледКом.
В ноябре этого года 19-летний парень в интернете купил запрещённые вещества, забрал «закладку» и поехал отдыхать вместе с приятелями. После употребления вещества он «угостил» частью смеси несовершеннолетнего, который положил свёрток в загиб шапки. При выходе из подъезда парней задержали полицейские.
Молодой человек учится в колледже, в несовершеннолетнем возрасте уже был осужден за незаконный оборот наркотиков. Из-за пагубного употребления психотропных веществ состоит на учёте у нарколога.
Расследование уголовного дела продолжается.