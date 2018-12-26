Про Захара Саленко часто говорят, что он-де – альфонс и жиголо, который готов со всеми спать за деньги. Участник Дома-2 решился на откровенное признание.

Про Захара Саленко часто говорят, что он-де – альфонс и жиголо, который готов со всеми спать за деньги. Участник решился на откровенное признание.На прямой вопрос о том, были ли в его жизни женщины, которые бы содержали парня в финансовом плане, Захар ответил отрицательно. Но детектор лжи показал, что Саленко нагло врет.... "Возможно, полиграф так решил, потому что все вечно говорят, будто я альфонс, якобы Фрост меня содержала, – пояснил Захар. – Для меня это щепетильная тема. Я знаю, что всегда сам зарабатывал деньги. Хотя каждый твердит о том, что меня содержала Лера. Вот и начал нервничать".А не так давно Захара позвали работать в мужской эскорт – проститутом. "Мне кажется, многим симпатичным парням на телепроекте предлагали такое, – призывно улыбается парень. – Мне написали в соцсетях. Я не сразу понял, о чем речь, спросил, что за работа, подумал, может, пригодится на будущее. А мне ответили: "Сопровождение. Оплата от 1000 долларов". Потом нем уже ребята рассказали, что это за тема, и вопрос был закрыт.При этом Захар отрицает и то, что использует сегодня Ирину Пинчук ради собственных корыстных интересов. "Я флритую с Ирой, потому что мне это нравится. Пользоваться людьми для привлечения внимания в эфирах не в моих интересах. К тому же мы разные люди с разными взглядами на жизнь и темпераментами", – цитирует Саленко журналНапомним, что проституция на этой телестройке возводится в разряд добродетели – ею гордятся и о ней всем рассказывают. Так звезда шоу "Дом-2" Екатерина Скютте призналась, что в прошлом занималась эскортом. "Я познакомилась с девчонкой, которая этим занималась, она мне все и рассказала. Я даже разместила свою анкету на каком-то сайте", – поведала она. Однако первый же клиент отказался от девушки из-за обилия татуировок на ее теле.Новость о том, что участница реалити-шоу "Дом-2" Марго Овсянникова занималась проституцией, стала шоком для ее любовника Саймона Марданшина. Девушка прошла проверку на полиграфе, который показал, что красотка брала деньги за секс. Именно на эти средства и были куплены квартира и машина, а также сделан ряд косметологических процедур.Зарабатывавшая на жизнь эскортом Алеся Клочко сетовала, что интим за деньги не приносит тех сладостных ощущение, которые дает секс с возлюбленным. "Когда занимаешься сексом по любви, то получаешь больше удовольствия. Ты можешь максимально раскрыться перед человеком. Интим за деньги – это другое. Конечно, если клиент мне симпатичен, то процесс тоже приятен, но это бывает не всегда", – открыто говорила участница