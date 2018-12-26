России и Белоруссии пока не удалось сблизить позиции по налоговому маневру в нефтяной сфере.

России и Белоруссии пока не удалось сблизить позиции по налоговому маневру в нефтяной сфере.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что для решения взаимных вопросов создается рабочая группа.По его словам, президенты России и Белоруссии намерены провести еще одну встречу до Нового года, чтобы прийти к приемлемому решению для Москвы и Минска.25 декабря в Кремле президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко четыре часа обсуждали острые проблемы двусторонних отношений.В частности, Белоруссия оценивает свои потери в 2019 году от российского налогового маневра в нефтегазовой отрасли в 383 миллиона долларов. У Москвы есть претензии к Минску — через границу в РФ поступают санкционные товары и продовольствие.