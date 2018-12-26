Российская гимнастка Яна Кудрявцева стала мамой – у спортсменки родилась дочь. Отцом ребенка стал хоккеист Дмитрий Кугрышев. Радостная новость появилась в Instagram.

Российская гимнастка Яна Кудрявцева стала мамой – у спортсменкиродилась дочь. Отцом ребенка стал хоккеист Дмитрий Кугрышев. Радостная новость появилась в Instagram.На фотографии счастливый хоккеист держит на руках новорожденнуюдочь. Ребенок появился на свет 25 декабря. "Папка! Я тебя люблю", – написала гимнастка. Имя малышки она пока держит в тайне.Поклонники пожелали семьездоровья и терпения: "Поздравляю!", "Подарок на Рождество", "Крепкого здоровьямалышке и всей твоей счастливой семье", "Пусть растет здоровой и счастливой", "Спокойныхночей, здоровья и всех земных благ! Наслаждайся материнством!"Напомним, слухи о беременности 21-летней спортсменки появились в октябре после того, как девушка опубликовала фотографию, на которой позирует вместе с супругом. Поклонники сразу заметили округлившийсяживот гимнастки.О романе Кудрявцевой и Кугрышева стало известно в начале2018 года. Летом хоккеист сделал возлюбленной предложение. Вскоре они сыграли свадьбу, но постарались не привлекать внимание журналистов к этому событию.В 2016 году Яна завоевала серебряную медаль на Олимпийских играхв Рио-де-Жанейро. Она также является 13-кратной чемпионкоймира по художественной гимнастике и четырехкратной чемпионкой первыхЕвропейских игр по художественной гимнастике.