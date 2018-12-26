Российская гимнастка Яна Кудрявцева стала мамой – у спортсменки
родилась дочь. Отцом ребенка стал хоккеист Дмитрий Кугрышев. Радостная новость появилась в Instagram.
Российская гимнастка Яна Кудрявцева стала мамой – у спортсменки
родилась дочь. Отцом ребенка стал хоккеист Дмитрий Кугрышев. Радостная новость появилась в Instagram.
На фотографии счастливый хоккеист держит на руках новорожденную
дочь. Ребенок появился на свет 25 декабря. "Папка! Я тебя люблю", – написала гимнастка. Имя малышки она пока держит в тайне.
Поклонники пожелали семье
здоровья и терпения: "Поздравляю!", "Подарок на Рождество", "Крепкого здоровья
малышке и всей твоей счастливой семье", "Пусть растет здоровой и счастливой", "Спокойных
ночей, здоровья и всех земных благ! Наслаждайся материнством!"
Напомним, слухи о беременности 21-летней спортсменки появились в октябре после того, как девушка опубликовала фотографию, на которой позирует вместе с супругом. Поклонники сразу заметили округлившийся
живот гимнастки.
О романе Кудрявцевой и Кугрышева стало известно в начале
2018 года. Летом хоккеист сделал возлюбленной предложение. Вскоре они сыграли свадьбу, но постарались не привлекать внимание журналистов к этому событию.
В 2016 году Яна завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро. Она также является 13-кратной чемпионкой
мира по художественной гимнастике и четырехкратной чемпионкой первых
Европейских игр по художественной гимнастике.