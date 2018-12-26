Нижнекамский Нефтехимик после отставки главного тренера команды Андрея Назарова провел в Риге встречу с местным Динамо в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Клуб из Татарстана уступил в гостях со счетом 0:2 и продлил серию поражений до пяти матчей.

Нижнекамский "Нефтехимик" после отставки главного тренера команды Андрея Назарова провел в Риге встречу с местным "Динамо" в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Клуб из Татарстана уступил в гостях со счетом 0:2 и продлил серию поражений до пяти матчей.Шайбы у победителей забросили Рихардс Маренис и Кристапс Сотниекс. Вратарь динамовцев Тимур Билялов отразил 43 броска и оформил третий "сухарь" в сезоне.Напомним, что утром 26 декабря "Нефтехимик" отправил в отставку главного тренера команды Андрея Назарова. Исполнять его обязанности в ближайшее время будет Вячеслав Буцаев.