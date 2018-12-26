Лолита Милявская посетила место захоронения великой актрисы Фаины Раневской. Певица сообщила, что это последнее обещание, которое она давала себе в этом году.

Лолита Милявская посетила место захоронения великой актрисы ФаиныРаневской. Певица сообщила, что это последнее обещание, которое она давала себев этом году.В личном Instagram Лолита опубликовала короткую видеозапись.Вместе с музыкантом Алексеем Романовым, звезда посетила Донское кладбище,которое находится на юго-западе Москвы.Знаменитости зажгли на могиле народной артистки СССР ФаиныРаневской свечи. Певица отметила,что это последнее обещание, которое она давала себе в этом году и которое витоге выполнила.По словам певицы, Фаина Георгиевна с небес курировала еепесню под названием "Раневская". Также Милявская показала поклонникам, что нанадгробии звезды советского кино есть маленькая собачка. Вокалистка отметила,что это песик, которого обожала Раневская. После смерти актрисы питомец частоприбегал к ней на могилу."Последнее обещание в этом году выполнено с трепетом и Любовью к великой Актрисе!! Мы с Лешей @alexeyromanof почувствовали невероятный покой.. Никаких знаков не было.. никакой мистики.. Только царственный покой.. (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала артистка в микроблоге.Напомним, ФаинаГеоргиевна Раневская скончалась в 19 июля в 1984 года. Артистка умерла в однойиз московских больниц в результате инфаркта и пневмонии. Знаменитость месяц недожила до своего 88-го дня рождения. Звезда похоронена там же, где и ее сестра Изабелла.