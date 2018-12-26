Весь эстрадный бомонд побывал на концерте Филиппа Киркорова, которым он закрыл легендарный спорткомплекс Олимпийский. Анжелика Агурбаш и Ани Лорак, Сергей Лазарев и Таисия Повалий – все они в разное время выступали здесь. Сольник поп-короля они пропустить не могли, ведь он задает некий вектор, профессиональный ориентир. И только Юлия Началова не смогла увидеть это грандиозное действо.

Весь эстрадный бомонд побывал на концерте Филиппа Киркорова, которым он закрыл легендарный спорткомплекс "Олимпийский". Анжелика Агурбаш и Ани Лорак, Сергей Лазарев и Таисия Повалий – все они в разное время выступали здесь. Сольник поп-короля они пропустить не могли, ведь он задает некий вектор, профессиональный ориентир. И только не смогла увидеть это грандиозное действо.Корреспондент "Дни.ру" заметил за кулисами "Олимпийского" в числе прочих гостей Вячеслава – нижегородского правозащитника, у которого роман с певицей Юлией Началовой. Он был один. На вопрос о том, где его шикарная спутница и не разбежались ли они, Вячеслав лишь грустно вздохнул."Юля очень хотела прийти, но тяжело заболела, – поведал возлюбленный артистки. – Она выступала в Подмосковье на открытой площадке, простудилась и теперь даже с кровати встать не может – температура 39,5". В разгаре новогодние корпоративы и съемки, поэтому Началова, как уверяет Вячеслав, делает все возможное, чтобы быстро вернуться в строй. Даже долгожданный концерт поп-короля теперь увидит только в телеверсии, увы...Правда, пресс-секретарь певицы Анна Исаева разговоры о якобы тяжелой болезни артистки не приветствует. "Юля каждый день работает, каждый день выходит на сцену, простуда ее планам не помешала, все выступления идут по графику", – заверила она."В этот раз в Новый год я буду работать, – еще недавно хвасталась певица в интервью "Дни.ру". – И только после концерта посижу с дочерью и, конечно, Вячеславом. Готовлю ему интересный подарок".Напомним, что о новом романе в светской тусовке заговорили, когда в июне 2018 года на премии канала МУЗ-ТВ она появилась под руку с таинственным красавчиком. На прямой вопрос корреспондента "Дни.ру" о роде занятий и состоянии парень отшутился: "Я работаю правозащитником, у меня неплохой доход". А позже он себя рассекретил: "Мне 38 лет, я судья, работаю в Нижнем Новгороде, состою в коллегии судей". Певица призналась, что уже познакомила 11-летнюю дочь Веру с очередным избранником.