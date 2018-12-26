Год назад жизнь экс-солистки группы Виа Гра Анны Седоковой разделилась
на до и после. Бывший муж бизнесмен Максим Чернявский тайно увез их шестилетнюю
дочь Монику в США. Он подал в суд на певицу, чтобы лишить ее родительских прав.
Год назад жизнь экс-солистки группы Виа Гра Анны Седоковой разделилась
на до и после. Бывший муж бизнесмен Максим Чернявский тайно увез их шестилетнюю
дочь Монику в США. Он подал в суд на певицу, чтобы лишить ее родительских прав.
После многомесячной судебной тяжбы Седокова готова рассказать
о своей материнской трагедии. В студии программы "Прямой эфир" телеканала "Россия
1" артистка призналась, что никогда не сможет привести свою девочку в Россию.
Под шум аплодисментов Анна появилась на съемочной площадке в алом платье с гигантским декольте. Седокова подошла к ведущему Андрею Малахову. Шоумен обнял певицу и отметил, что та выглядит потрясающе. После артистка расположилась на одном из центральных диванов.
"В таком аду, в котором я оказалась в этом году я никогда не
была. Я ждала дочку, что она приедет ко мне и мы будем все вместе. Она была у родственников.
Я не могла до нее дозвониться, а потом оказалось, что она в Лос-Анджелесе. Бывший
муж заявил, что подает на меня в суд. С этого момента началась борьба. Он пошел
в суд и сказал, что я опасна для своей дочери. Они прислали мне письмо: "вы
должны явиться в суд" – вечером, и утром состоялся суд, я не могла найти
адвоката. Суд присудил, что есть риск, что я украду ребенка, увезу его, и с
этого момента я должна встречаться с ребенком в присутствии надзирателя", – почти рыдая рассказала Седокова.
Анна отдала адвокатам все свои сбережения, но эффекта не
было. Американские юристы выкачали все средства артистки, но в деле никак не
продвинулись.
"В какой-то момент я
поняла, что не хочу, чтобы мой ребенок страдал. У меня нет никаких амбиций. Я
знаю, что папа любит ее, я знаю, что бабушка любит ее. Я не могу заставить себя
оставить ребенка на год там. Мы больше не выдержим встреч с надзирателем. Я позвонила
бывшему и сказала, что хочу подписать мировое соглашение. Мы подписали договор
вместе с Максом, по которому Моничка учится в Америке и не может приезжать сюда",
– сообщила знаменитость.
Также Седокова
сообщила, что параллельно ей пришлось судиться с родственниками бывшего мужа. У
старшей дочери вокалистки – Алины пытаются отобрать наследство.
"Несколько лет назад у Алины умер папа – это был потрясающий
футболист киевского "Динамо" Валентин Билькевич. Он не оставил завещание. У
него была женщина, которая жила с ним. Она решила, что ничего Алине не даст. За
неделю до того, как он умер, сняли деньги с его счетов, пропали все ценные вещи,
оказалось, что у него осталась одна квартира. Его родители нас поддержали. На протяжении
трех лет мы продолжали судиться. Суд пока на нашей стороне", – поведала
Седокова.
В конце программы в студии появился младший сын Анны – Гектор.
Малыша привлекла новогодняя елка, украшающая съемочную площадку. Ведущий шоу
Андрей Малахов с удовольствием понянчился с наследником знаменитости.