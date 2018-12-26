Год назад жизнь экс-солистки группы Виа Гра Анны Седоковой разделилась на до и после. Бывший муж бизнесмен Максим Чернявский тайно увез их шестилетнюю дочь Монику в США. Он подал в суд на певицу, чтобы лишить ее родительских прав.

Год назад жизнь экс-солистки группы Виа Гра Анны Седоковой разделиласьна до и после. Бывший муж бизнесмен Максим Чернявский тайно увез их шестилетнююдочь Монику в США. Он подал в суд на певицу, чтобы лишить ее родительских прав.После многомесячной судебной тяжбы Седокова готова рассказатьо своей материнской трагедии. В студии программы "Прямой эфир" телеканала "Россия1" артистка призналась, что никогда не сможет привести свою девочку в Россию.Под шум аплодисментов Анна появилась на съемочной площадке в алом платье с гигантским декольте. Седокова подошла к ведущему Андрею Малахову. Шоумен обнял певицу и отметил, что та выглядит потрясающе. После артистка расположилась на одном из центральных диванов."В таком аду, в котором я оказалась в этом году я никогда небыла. Я ждала дочку, что она приедет ко мне и мы будем все вместе. Она была у родственников.Я не могла до нее дозвониться, а потом оказалось, что она в Лос-Анджелесе. Бывшиймуж заявил, что подает на меня в суд. С этого момента началась борьба. Он пошелв суд и сказал, что я опасна для своей дочери. Они прислали мне письмо: "выдолжны явиться в суд" – вечером, и утром состоялся суд, я не могла найтиадвоката. Суд присудил, что есть риск, что я украду ребенка, увезу его, и сэтого момента я должна встречаться с ребенком в присутствии надзирателя", – почти рыдая рассказала Седокова.Анна отдала адвокатам все свои сбережения, но эффекта небыло. Американские юристы выкачали все средства артистки, но в деле никак непродвинулись."В какой-то момент японяла, что не хочу, чтобы мой ребенок страдал. У меня нет никаких амбиций. Язнаю, что папа любит ее, я знаю, что бабушка любит ее. Я не могу заставить себяоставить ребенка на год там. Мы больше не выдержим встреч с надзирателем. Я позвонилабывшему и сказала, что хочу подписать мировое соглашение. Мы подписали договорвместе с Максом, по которому Моничка учится в Америке и не может приезжать сюда",– сообщила знаменитость.Также Седоковасообщила, что параллельно ей пришлось судиться с родственниками бывшего мужа. Устаршей дочери вокалистки – Алины пытаются отобрать наследство."Несколько лет назад у Алины умер папа – это был потрясающийфутболист киевского "Динамо" Валентин Билькевич. Он не оставил завещание. Унего была женщина, которая жила с ним. Она решила, что ничего Алине не даст. Занеделю до того, как он умер, сняли деньги с его счетов, пропали все ценные вещи,оказалось, что у него осталась одна квартира. Его родители нас поддержали. На протяжениитрех лет мы продолжали судиться. Суд пока на нашей стороне", – поведалаСедокова.В конце программы в студии появился младший сын Анны – Гектор.Малыша привлекла новогодняя елка, украшающая съемочную площадку. Ведущий шоуАндрей Малахов с удовольствием понянчился с наследником знаменитости.