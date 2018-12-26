Молодая спортсменка рассказала о жесткой конкуренции в женском фигурном катании. Евгения Медведева призналась, что даже подставляла своих соперниц.

Молодая спортсменка рассказала о жесткой конкуренции вженском фигурном катании. Евгения Медведева призналась, что даже подставляла своихсоперниц.В эту среду девушка посетила Love Radio и ответилана вопросы журналистов о спорте и личной жизни. Она утверждает, что фигуристычасто причиняют неприятности друг другу. Медведева не раз становилась жертвойчьего-то злого умысла и сама поступала подло по отношению к коллегам. Но вспоминатькакие-то конкретные случаи она отказалась."Подставляли ли меня коллеги? Да. И я сама тоже подставляла.Уже не помню, кого именно и как, но это было. Было и такое, что я завидоваласвоим коллегам. Порой понимаю, насколько ужасный я человек. Засыпала ли стеклов коньки? Ну нет, в фигурном катании такого уже давно нет", – поделилась в прямом эфире.Любопытно, что ее собеседником стал болгарскийпевец Кристиан Костов. Они познакомились весной на популярном ток-шоу и сразустали близко общаться. Репортеры поинтересовались, какие чувства связывают молодых людей.Исполнитель поспешил успокоить журналистов и отметил, что они просто хорошиедрузья."Что нас связывает? Теперь я стал переживать за Женю больше,чем за самого себя. Честно! Когда она переехала в Канаду, это был трудныйпериод – в том числе и для ее друзей. Любовь? Нет, мы просто друзья. Хотел липодарить ей цветы? Думаете, я не ухаживал за Женей? Я шучу. Хотя это все нешутки, конечно…" – сказал он. отказалась отвечать на этот вопрос.