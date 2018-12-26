Молодая спортсменка рассказала о жесткой конкуренции в
женском фигурном катании. Евгения Медведева призналась, что даже подставляла своих
соперниц.
Молодая спортсменка рассказала о жесткой конкуренции в
женском фигурном катании. Евгения Медведева призналась, что даже подставляла своих
соперниц.
В эту среду девушка посетила Love Radio и ответила
на вопросы журналистов о спорте и личной жизни. Она утверждает, что фигуристы
часто причиняют неприятности друг другу. Медведева не раз становилась жертвой
чьего-то злого умысла и сама поступала подло по отношению к коллегам. Но вспоминать
какие-то конкретные случаи она отказалась.
"Подставляли ли меня коллеги? Да. И я сама тоже подставляла.
Уже не помню, кого именно и как, но это было. Было и такое, что я завидовала
своим коллегам. Порой понимаю, насколько ужасный я человек. Засыпала ли стекло
в коньки? Ну нет, в фигурном катании такого уже давно нет", – поделилась в прямом эфире.
Любопытно, что ее собеседником стал болгарский
певец Кристиан Костов. Они познакомились весной на популярном ток-шоу и сразу
стали близко общаться. Репортеры поинтересовались, какие чувства связывают молодых людей.
Исполнитель поспешил успокоить журналистов и отметил, что они просто хорошие
друзья.
"Что нас связывает? Теперь я стал переживать за Женю больше,
чем за самого себя. Честно! Когда она переехала в Канаду, это был трудный
период – в том числе и для ее друзей. Любовь? Нет, мы просто друзья. Хотел ли
подарить ей цветы? Думаете, я не ухаживал за Женей? Я шучу. Хотя это все не
шутки, конечно…" – сказал он. отказалась отвечать на этот вопрос.