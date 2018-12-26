Депутаты Екатеринбурга отменили повышение зарплаты главе города. Это сделано после жесткой критики секретаря генсовета Единой России Андрея Турчака.

Депутаты Екатеринбурга отменили повышение зарплатыглаве города. Это сделано после жесткой критики секретаря генсовета "ЕдинойРоссии" Андрея Турчака.Екатеринбургские парламентарии оставили мэру и другимчиновникам только индексацию в размере 4,3%. Те деньги, которые изначально быливыделены на повышение зарплат, пойдут на развитие ЖКХ и ремонт школ. Депутатыфракции "Единой России" это предложение поддержали единогласно.Секретарь местного отделения партии "ЕР" Виктор Шептийназвал принятое решение справедливым. "Депутаты доказали, что могут слышатьлюдей и конструктивно реагировать на критику. Мы все видим, на какие цели будутнаправлены освободившиеся деньги, и, определенно, это будет на благогорода!", – сказал единоросс.В свою очередь глава департамента финансовАнна Турунцева сообщила, что из высвободившихся денег 130 миллионов рублейбудут направлены на программу развития ЖКХ. Еще 255 миллионов пойдут насофинансирование капитальных ремонтов школ.Ранее "Единая Россия" рекомендовала депутатам городской ДумыЕкатеринбурга отменить решение о зарплате главы города. Секретарь генсоветапартии Андрей Турчак напомнил народным избранникам о социальной ответственностиперед гражданами.Вследза реакцией из центра, губернатор Свердловской области, член высшего совета"Единой России" Евгений Куйвашев потребовал от депутатов екатеринбургскойДумы вернуться к вопросу индексации зарплат главы города и народныхизбранников."Наша цель – рост доходов всех жителей Свердловской области,а не только муниципальных служащих. Их заработная плата должна идти вровень сростом зарплаты по области, в целом. Это будет справедливо, а главное – честнопо отношению к людям", – сказал Куйвашев.