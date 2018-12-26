Десять тысяч лайков и больше трехсот комментариев за неполные сутки. Оригинальный календарь Минобороны вызвал у читателей все, что угодно, кроме равнодушия. Общий смысл – остроумно, но страшновато.

Десять тысяч лайков и больше трехсот комментариев за неполные сутки. Оригинальный календарь Минобороны вызвал у читателей все, что угодно, кроме равнодушия. Общий смысл – остроумно, но страшновато. На картинках, например, крышка ракетной шахты в роли "суровой российской электовафельницы". Или уверенный пользователь ПК – пулемета Калашникова."Я не думаю, что это повод для провокаций или демонизации – наоборот! Это юмор здоровых людей, сильных, достойных, уверенных в своей правоте! Которые обладают чувством юмора, и умеют посмеяться над теми страхами, которые рассказывают на западе о наших вооруженных силах", — считает Виктор Литовкин, военный обозреватель.Кстати, подобный юмор до военных уже обкатывали дизайнеры. Футболки с надписью "Не надо стесняться своих комплексов" носили артисты, спортсмены, депутаты."Юмор – он универсален. Он делает жизнь лучше, а человека добрее. И то, что наши военные подходят к освещению своей деятельности с юмором – это круто, и они большие молодцы. Граней не надо никаких бояться. Не смешите мои Искандеры, друзья", — смеется Михаил Дегтярев, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.Телеканал RT превратил политическую шутку на грани фола в целую коллекцию одежды и аксессуаров."Сейчас как раз на ВВС, если я не ошибаюсь, вышла статья про то, как Россия превратила юмор в свое оружие. Понятно, что они намекают, в том числе, на наши акции. Каждый человек сам определяет для себя меру пошлости. Если у тебя есть внутренний вкус, то ты застрахован от того, чтобы скатиться в пошлость", — уверена Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT.В общем, смысл такого дизайна ясен. Остается вопрос – а стоит ли? Ведь в западных СМИ, да и устах политиков высокого ранга Россия сегодня, иначе как агрессором, которому нужен мир, но только сразу весь, не предстает. А тут, получается, вода на ту же мельницу. Но именно в условиях противостояния – хоть бы и холодного – такой армейский юмор, говорят военные эксперты, обязательный атрибут. Он ведь не смеяться заставляет, а скорее поднимает дух."Еще со времен наполеоновских войн в армейской среде ходили различного рода открытки. У американцев получило развитие искусство пин-апа, когда красивые девушки подбадривали солдат. То, что издало наше Министерство обороны – это, скажем так, очень выдержано", — считает Алексей Леонков, военный эксперт, коммерческий директор журнала "Арсенал отечества".О том, что новая работа военных – не просто шутка говорит и качество исполнения. "Над созданием такого креатива – слоган, картинка, изображение на футболке – работает целая группа. Как правило, все эти слоганы, я уверен, они проходят тестирование. Это неплохой креативный прорыв для такого серьезного министерства, как Минобороны", — полагает Владимир Кравцов, эксперт по проведению политических кампаний.Покупать календарь не предлагают – его можно просто скачать с сайта министерства обороны. Но это пока. Ведь если креатив военных, к примеру, найдет своего покупателя не только в России, но и на западе, то получится, что щит родины станут отливать, в том числе, на деньги вероятного противника. И вот это уже будет настоящая армейская ирония.