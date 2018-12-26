Вице-премьер – полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минприроды пересмотреть избыточные требования к строительству очистных сооружений на Байкале. По его словам, возникало много вопросов по территории Байкала, и там выработаны нормативы Минприроды, которые невыполнимы.

Вице-премьер – полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минприроды пересмотреть избыточные требования к строительству очистных сооружений на Байкале. По его словам, возникало много вопросов по территории Байкала, и там "выработаны нормативы Минприроды, которые невыполнимы".Таких технологий нет, отметил полпред, так что очистных сооружений на Байкале просто не строится, и стоки идут в озеро. Трутнев напомнил, что все российское природоохранное законодательство базируется на наилучших существующих доступных технологиях."То есть нужно смотреть, до какого состояния могут быть очищены стоки, брать наиболее жесткие, потому что это Байкал, но не запредельное что-то", — сказал Трутнев журналистам после совещания по социально-экономическому развитию Бурятии и Забайкальского края.Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что сейчас требования к воде после очистки стоков выше, чем к питьевой воде из крана, передает РИА Новости. Глава республики рассчитывает, что этот вопрос удастся решить после включения Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа.Как рассказал Цыденов журналистам после совещания, представитель Минприроды озвучил дату принятия министерством приказа об актуализированных требованиях по очистным сооружениям — 1 февраля 2019 года.