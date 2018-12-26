На автомобильной дороге Ялта - Севастополь в районе бухты Ласпи произошел обвал горной породы, в результате движение на пострадавшем участке затруднено. По имеющимся данным, пострадавших нет.

На автомобильной дороге Ялта — Севастополь в районе бухты Ласпи произошел обвал горной породы, в результате движение на пострадавшем участке затруднено. По имеющимся данным, пострадавших нет.Водители публикуют в соцсетях видео с сошедшими с гор большими каменными валунами, лежащими на дороге. По сообщению пресс-службы правительства Севастополя, к месту обвала срочно выехали все экстренные службы. Точной информацией о том, перекрыто ли полностью движение по трассе, в правительстве города не располагают.По информации пресс-службы МЧС по Севастополю, обвал случился около 15:00 (время совпадает с московским), передает РИА Новости. Дорожные службы и сотрудники МЧС расчищают завал. По сообщению спасателей, движение по дороге в месте обвала не перекрыто полностью, а лишь организовано по одной полосе.