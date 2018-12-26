Фотография 29-летней Татьяной Плаксиной удостоилась критических комментариев в Instagram. Снимок дочери разместила в микроблоге певица Любовь Успенская.

Фотография 29-летней Татьяной Плаксиной удостоилась критических комментариев в Instagram. Снимок дочери разместила в микроблоге певица Любовь Успенская.Не все подписчики Успенской, судя по всему, знакомы с историей, которая приключилась с дочерью певицы. Татьяна сейчас проходит реабилитацию после тяжелой травмы и нескольких операций – а некоторые комментаторы критически высказались о внешности обритой девушки."Мы с дочкой празднуем католическое Рождество, танцуем танго, присоединяйтесь к нам, пусть у всех будет празднично на душе, пусть наши дети будут здоровы" – написала Успенская под фотографией.Поклонники критиков попытались урезонить. "Ау народ,вы совсем уже кем бы она не была и чем бы не болела не забывайте,что вы пишете комментарии никчемные на странице матери. Это у вас проблемы с головой. Лучше пройдите мимо. Для матери ее ребенок самый красивый и лучший. И побеспокоитесь лучшие за своих детей как бы они наркоманами не стали", – вступился один из подписчиков (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Этой осенью дочь Татьяна Плаксина на отдыхе в Коста-Рике неудачно упала с велосипеда и сломала челюсть. Девушке срочно потребовалось две тяжелых операции. Одна из них была неудачной – у наследницы Успенской началось заражение крови. Вторая операция тоже оказалась не идеальной. У Татьяны отсутствуют пять передних зубов, она употребляет только жидкую или перетертую еду.