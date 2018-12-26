Полицейские пожелали имениннику крепкого здоровья, семейного счастья, мирного неба над головой, а также подарили памятные подарки...

Помощник начальника УВД по САО по работе с личным составом совместно с начальником ООП ОМВД России по району Сокол и председателем Совета ветеранов УВД поздравили ветерана с 90-летием.Ветерану органов внутренних дел Борису Бельдину исполнилось 90 лет. Поздравить его пришли помощник начальника УВД по работе с личным составом подполковник внутренней службы Евгений Иванов, начальник охраны общественного порядка ОМВД России по району Сокол подполковник полиции Андрей Черезов и председатель совета ветеранов УВД по САО Федор Павлич. Несмотря на возраст, Борис Никитович находит в себе силы совершать короткие дневные прогулки по городу и вести хозяйство на своем дачном участке.Евгений Иванов поблагодарил ветерана за верность и преданность своему Отечеству. Он отметил, что именно благодаря таким людям, как Борис Никитович, каждый россиянин может свободно жить в своей стране, создавать семью, растить детей и внуков, воплощать свои идеи в жизнь. Полицейские пожелали имениннику крепкого здоровья, семейного счастья, мирного неба над головой, а также подарили памятные подарки.Борис Бельдин родился 25 декабря 1928 года. С 1978 по 1984 годы являлся начальником 48 отделения милиции г. Москвы (ныне – ОМВД России по району Сокол). В органах внутренних дел прослужил 31 год. Награжден различными государственными наградами.Пресс-служба УВД по САО (495) 601-03-29