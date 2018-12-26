Злоумышленники похитили елку, установленную у входа в супермаркет, и принесли ее в свою квартиру...

«Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Ивановское задержали двоих подозреваемых в краже символа Нового года», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции обратилась сотрудница продуктового магазина, расположенного на Челябинской улице, с сообщением о краже новогодней елки, ранее установленной около входа в супермаркет.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались двое 19-летних молодых человека. Установлено, что молодые люди ночью похитили елку, принесли ее в квартиру и украсили в преддверии Нового года гирляндами и мишурой.На данный момент похищенное изъято.По данному факту следствием ОМВД России по району Ивановское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73