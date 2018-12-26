Работникам ВПО Прогресс выплатят зарплату. Следком информирует, что производство, на котором трудились инвалиды по зрению, готово рассчитаться с долгами. С сентября 2015 по март 2017 84 сотрудника предприятия не получили зарплату на сумму более 7,5 млн рублей.

Работникам ВПО "Прогресс" выплатят зарплату. Следком информирует, что производство, на котором трудились инвалиды по зрению, готово рассчитаться с долгами. С сентября 2015 по март 2017 84 сотрудника предприятия не получили зарплату на сумму более 7,5 млн рублей. Часть этих денег руководство компании уже выплатило. Теперь работникам погасят задолженность на сумму в 3 млн 300 тысяч. Но выдать деньги предприятие сможет только в 2019 году, когда продаст оборудование на торгах. Следить за ситуацией на предприятии в Следкоме будут до полного погашения задолженности перед работниками.