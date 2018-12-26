Злоумышленники в течение нескольких дней, пользуясь удобными моментами, когда в подъезде никого не было, похищали пожарные рукава...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Кунцево г. Москвы задержали подозреваемых в краже более 150 пожарных рукавов», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ОМВД России по району Кунцево г. Москвы поступило заявление о краже от представителя жилищно-строительного кооператива. Он сообщил, что практически на всех этажах в подъезде дома на Ельнинской улице из пожарных шкафов пропали пожарные рукава в количестве около 150 штук. Ущерб составил более 100 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимые 30-летняя и 49-летний москвичи.Установлено, что злоумышленники в течение нескольких дней, пользуясь удобными моментами, когда в подъезде никого не было, похищали пожарные рукава из пожарных шкафов. Затем они продавали их на строительном рынке, а денежными средствами распоряжались по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39