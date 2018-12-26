И это только одно из множества нарушений, выявленных прокуратурой

И это только одно из множества нарушений, выявленных прокуратуройПрокуратура с участием Росстандарта, МЧС и Роспотребнадзора провела проверку автозаправок и нефтебаз. Рейды прошли во всех районах области. Специалисты выявили почти 250 нарушений, внесли 58 представлений, возбудили 47 административных дел.Так, например, на многих АЗС не осуществляли производственный контроль качества топлива, поверку измерительных приборов и отображение необходимой информации на кассовых чеках.На некоторых заправках неверно указывали символ К5, обозначающий класс бензина и дизельного топлива, и знак о климатических условиях использования солярки. Ещё на нескольких АЗС просто недоливали топливо.Прокуроры также выявили многочисленные нарушения требований пожарной безопасности на автозаправочных станциях. 27 владельцев АЗС рисковали жизнями своих сотрудников и клиентов.Теперь нарушителям грозят штрафы до 200 тысяч рублей.