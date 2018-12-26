Американцы готовят Украину к войне с Россией, уверен крымский журналист Константин Кнырик. По его мнению, начало бойни запланировано на 2024 год, когда в армии Незалежной будет около миллиона солдат, обработанных антироссийской пропагандой.

Американцы готовят Украину к войне с Россией, уверен крымский журналист Константин Кнырик. По его мнению, начало бойни запланировано на 2024 год, когда в армии Незалежной будет около миллиона солдат, обработанных антироссийской пропагандой.Запад продолжает использовать информационно-психологические приемы для подготовки украинской армии, сказал Кнырик. В эфире передачи "Право голоса" на ТВЦ журналист заявил, что перед США и Европой стоит задача подготовить 200 тысяч, а то и миллион человек, ненавидящих Россию и способных на проведение провокаций или крупных сухопутных операций.Нынешнее положения дел в Незалежной с военной точки зрения полностью устраивает Вашингтон, ведь это позволяет организовать очередной инцидент вроде недавней попытки украинских кораблей прорваться через Керченский пролив, уверен эксперт.По его мнению, Запад готовит войну между Россией и Украиной к 2024 году. Провокации же, полагает журналист, нужны для "накачки" информационного пространства."Эти законопроекты с предложением объявить России войну или нет, навязывают в обществе дискуссию, которая при четкой информационной работе сводится к тому, что войну объявлять будет нужно", – пояснил Кнырик.Напомним, в конце ноября после провокации украинских военно-морских сил в Керченском проливе в юго-восточных областях Незалежной было введено военное положение на месяц. 26 декабря президент Петр Порошенко отменил особый режим.