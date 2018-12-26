«В преддверии Нового года оркестр Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве устроил флешмоб в столичном аэропорту «Внуково», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В преддверии Нового года оркестр Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве устроил флешмоб в столичном аэропорту Внуково. О начале акции возвестили звуки ударных в фойе одного из терминалов. После этого с разных сторон стали появляться музыканты: они спускались по эскалатору, выходили из-за стоек регистрации и рекламных стендов. Среди ничего не подозревавших пассажиров за считанные минуты собралось 37 полицейских в парадной форме и с музыкальными инструментами. Только тогда зрители поняли, что стали свидетелями необычной новогодней акции от МВД России», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.«Оркестр под управлением дирижера Игоря Канурина исполнил попурри из знаменитых и всеми любимых песен. Прозвучали отрывки из таких произведений, как «Три белых коня» (из кинофильма «Чародеи»), «Зима» (более известная как «Потолок ледяной, дверь скрипучая»), «В лесу родилась елочка», «Танец Феи Драже» из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского, «Валенки», «Маленькой елочке холодно зимой», - добавила Ирина Волк.Пассажиры с удовольствием снимали флешмоб на камеры мобильных телефонов, подпевали и даже танцевали.Фотоальбом