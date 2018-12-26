Через 10 лет после смерти легендарной актрисы Нонны
Мордюковой у нее появился внук, о котором никто не знал. Теперь молодой мужчина
претендует на наследство.
Через 10 лет после смерти легендарной актрисы Нонны
Мордюковой у нее появился внук, о котором никто не знал. Теперь молодой мужчина
претендует на наследство.
Сын Мордюковой – Владимир от Вячеслава Тиханова умер в 40
лет. Единственными близкими людьми для артистки стали не внуки, а родные сестры.
Свою трехкомнатную квартиру в Москве артистка завещала только
одной из сестер – Наталье Катаевой. И вот теперь, через много лет после смерти Нонны
Викторовны, внезапно объявился тайный внук Катаевой, который претендует на
квартиру, которая когда-то принадлежала великой актрисе.
Редакторам программы позвонила некая Лилиана Новикова.
Женщина заявила, что ее сын Даниил Катаев – внучатый племянник Нонны Мордюковой. Молодой человек может претендовать на наследство великой актрисы.
"Женя, мой гражданский муж – это сын Натальи Викторовны
Катаевой-Мордюковой. С ним я познакомилась в 92 году, а в 94 у нас родился сын.
Я из Калуги сама. Отцовство установили. Вместе мы прожили восемь лет", -
рассказала Лилиана.
Новикова и ее возлюбленный пытались зарегистрировать отношения несколько раз, но до
ЗАГСа так и не дошли. По совам Лилианы, Евгений Катаев – предатель, бросивший свою семью. Муж и свекровь выкинули ее с ребенком на улицу.
Наталья Катаева также появилась в студии. Сестра народной
артистки рассказала, что Новикова – никудышная невестка, проходимка и
шантажистка. Пожилая женщина заявила, что Лилиана продала еще одну ее квартиру
и прокутила деньги.
Новикова была возмущена обвинениями экс-свекрови. Она поведала, что не могла совершить сделку с имуществом, так как не имела на него
никаких прав. Жилплощадь реализовал ее гражданский муж, а деньги растратил. По
словам Лилианы, племянник Мордюковой ни дня не работал.
Ведущий Дмитрий
Борисов и эксперты, присутствующие в студии, пытались выяснить у Новиковой, что
именно она требует от родственников великой актрисы. Ведь наследство делить рано – Наталья
Катаева еще здравствует. Лилиана не смогла четко ответить на этот вопрос. В
итоге она попросила, чтобы Наталья Викторовна прописала внука у себя.
Даниил Катаев также приехал на съемочную площадку. Молодой
мужчина отметил, что наследство его не интересует. Внучатый племянник Нонны
Мордюковой мечтает наладить связь с родственниками по отцовской линии. Наталья
Викторовна сообщила, что готова принять у себя внука.