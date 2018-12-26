Через 10 лет после смерти легендарной актрисы Нонны Мордюковой у нее появился внук, о котором никто не знал. Теперь молодой мужчина претендует на наследство.

Через 10 лет после смерти легендарной актрисы НонныМордюковой у нее появился внук, о котором никто не знал. Теперь молодой мужчинапретендует на наследство.Сын Мордюковой – Владимир от Вячеслава Тиханова умер в 40лет. Единственными близкими людьми для артистки стали не внуки, а родные сестры.Свою трехкомнатную квартиру в Москве артистка завещала толькоодной из сестер – Наталье Катаевой. И вот теперь, через много лет после смерти НонныВикторовны, внезапно объявился тайный внук Катаевой, который претендует наквартиру, которая когда-то принадлежала великой актрисе.Редакторам программы позвонила некая Лилиана Новикова.Женщина заявила, что ее сын Даниил Катаев – внучатый племянник Нонны Мордюковой. Молодой человек может претендовать на наследство великой актрисы."Женя, мой гражданский муж – это сын Натальи ВикторовныКатаевой-Мордюковой. С ним я познакомилась в 92 году, а в 94 у нас родился сын.Я из Калуги сама. Отцовство установили. Вместе мы прожили восемь лет", -рассказала Лилиана.Новикова и ее возлюбленный пытались зарегистрировать отношения несколько раз, но доЗАГСа так и не дошли. По совам Лилианы, Евгений Катаев – предатель, бросивший свою семью. Муж и свекровь выкинули ее с ребенком на улицу.Наталья Катаева также появилась в студии. Сестра народнойартистки рассказала, что Новикова – никудышная невестка, проходимка ишантажистка. Пожилая женщина заявила, что Лилиана продала еще одну ее квартируи прокутила деньги.Новикова была возмущена обвинениями экс-свекрови. Она поведала, что не могла совершить сделку с имуществом, так как не имела на негоникаких прав. Жилплощадь реализовал ее гражданский муж, а деньги растратил. Пословам Лилианы, племянник Мордюковой ни дня не работал.Ведущий ДмитрийБорисов и эксперты, присутствующие в студии, пытались выяснить у Новиковой, чтоименно она требует от родственников великой актрисы. Ведь наследство делить рано – НатальяКатаева еще здравствует. Лилиана не смогла четко ответить на этот вопрос. Витоге она попросила, чтобы Наталья Викторовна прописала внука у себя.Даниил Катаев также приехал на съемочную площадку. Молодоймужчина отметил, что наследство его не интересует. Внучатый племянник НонныМордюковой мечтает наладить связь с родственниками по отцовской линии. НатальяВикторовна сообщила, что готова принять у себя внука.