На 17 апреля 2019 года намечен единственный юбилейный концерт прославленной Аллы Пугачевой в Кремлевском дворце. Певица не выступала с сольниками десять лет. И решиться снова войти в ту же реку ей было непросто. Об этом рассказала в эксклюзивном интервью Дни.ру певица Жасмин, которая дружит с Примадонной всея Руси уже много лет.

На 17 апреля 2019 года намечен единственный юбилейный концерт прославленной в Кремлевском дворце. Певица не выступала с сольниками десять лет. И решиться снова войти в ту же реку ей было непросто. Об этом рассказала в эксклюзивном интервью "Дни.ру" певица Жасмин, которая дружит с Примадонной всея Руси уже много лет."Впервые о необходимости дать концерт Алла Борисовна заговорила еще в прошлом году, на дне рождения, – заверила Жасмин. – Она понимала, что люди ждут, что надо выступить. Хотя и, честно говоря, не очень хотела, долго колебалась"."Позже мы встретились на каком-то мероприятии, Пугачева обреченно вздохнула: "Придется выступать", – продолжает Жасмин. – Возможно, просто кокетничала, ждала поддержки от друзей. Мол, да, конечно, вы должны! И мы это все ей говорили"."Алла Борисовна готова к этому выступлению и физически, и морально, и внешне – она в очень крутой форме, – считает Жасмин. – Уверена, что она порвет зал. Тем более, что уже на следующий день после старта продаж билетов не было". Справедливости ради стоит заметить, что сегодня перекупщики предлагают билеты в первый ряд за фантастические 308 тысяч рублей!..Жасмин призналась, что была приглашена на это долгожданное выступление задолго до того, как в городе появились афиши. И сегодня она думает, что подарить последней народной артистке Советского Союза. "Возможно, подарю ей красивую дорогую сумочку, – улыбается певица. – Главное – войти в ее состояние и ощущение мира".Как писали "Дни.ру", когда уходила со сцены, то пояснила: "Здоровье мое и сердце не очень позволяют кататься туда-сюда на кораблях и самолетах. Да и после ряда операций, которые мне пришлось перенести, голос подсел и не может выразить тех чувств и интонаций, которые хотелось бы". При этом ее пятый муж – юморист Максим Галкин – как-то проговорился: "Говорю Алле постоянно: "Иди пой, иди пой! Одно дело – я выступаю, другое – ты. Это ж совсем другие деньги!"