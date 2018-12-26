На Украине завершается режим военного положения, с пафосом инициированный месяц назад президентом страны Петром Порошенко. Украинский лидер остается у разбитого корыта: на носу выборы, а его рейтинг оставляет желать лучшего. Но лидер Незалежной не унывает и готовится жестоко мстить недругам.
На Украине завершается режим военного положения, с пафосом инициированный месяц назад президентом страны Петром Порошенко. Украинский лидер остается у разбитого корыта: на носу выборы, а его рейтинг оставляет желать лучшего. Но лидер Незалежной не унывает и готовится жестоко мстить недругам.
Об окончании военного положения на Украине с иронией высказался политолог и публицист Армен Гаспарян. "Мордор опять не напал. Но Петро жестоко отомстит", – написал он на своей странице в Twitter.
Здесь же Гаспарян с рассказал о дальнейших шагах лидера Незалежной. "Он продаст Голливуду права на экранизацию своих грядущих мемуаров "В авангарде бездны", где показана вся наша инфернальная сущность", – пошутил политолог.
Военное положение на Украине было введено в конце ноября после задержания кораблей ВМС Незалежной недалеко от Керченского пролива. Суда вторглись в территориальные воды России и не реагировали на призывы пограничников.
Эксперты отмечали, что провокация и дальнейшее введение военного положения выгодно Порошенко, поскольку позволит ему перенести на неопределенный срок назначенные на март следующего года президентские выборы.
И все бы шло по сценарию президента, если военное положение было бы введено на два месяца. Однако Верховная рада уперлась и разрешила лидеру Незалежной установить особый режим лишь на месяц.
Таким образом, сорвать выборы у президента не получилось. Впрочем, зная Порошенко, можно предположить, что он не оставит попыток выправить свое положение. И чем меньше времени остается до марта, тем более безумные идеи будут приходить в его голову.