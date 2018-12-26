Программное обеспечение Octopus, или Осьминог, помогло защитить компьютеры главного штаба Турецких вооруженных сил. Об этом рассказал президент Реджеп Эрдоган во время заседания научно-исследовательского совета. Глава государства уточнил, что ПО было разработано турецкими программистами как раз для защиты компьютеров от хакеров.

Программное обеспечение Octopus, или "Осьминог", помогло защитить компьютеры главного штаба Турецких вооруженных сил. Об этом рассказал президент Реджеп Эрдоган во время заседания научно-исследовательского совета. Глава государства уточнил, что ПО было разработано турецкими программистами как раз для защиты компьютеров от хакеров, пишет агентство "Интерфакс".Также Эрдоган назвал кибератаки – одними из самых больших угроз современного мира. Она ослабляет безопасность страны и нарушает право человека на тайну личной жизни.